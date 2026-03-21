Ποινική δίωξη για πλήθος κακουργημάτων ασκήθηκε σε βάρος του, Γιώργου Τσαγκαράκη, ιδιοκτήτη της γνωστής γκαλερί του Κολωνακίουχε συλληφθεί . Ο ίδιος βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, αφού είχε συλληφθεί με βάση τον νόμο περί Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αττική από στελέχη του «ελληνικού FBI», αφού εντοπίστηκε βίντεο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο διαφήμιζε προς πώληση ένα παλιό ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα (1745). Το συγκεκριμένο αντικείμενο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε και πλέον εξετάζεται από ειδικούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θεωρείται γνήσιο αλλά αγνώστου προέλευσης.

Οι εισαγγελικές αρχές του άσκησαν δίωξη για 5 κακουργήματα.

Συγκεκριμένα, ασκήθηκε δίωξη για:

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα (κακούργημα)

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση, (κακούργημα)

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα)

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα (κακούργημα).

Ακόμα, δίωξη ασκήθηκε και σε μία υπάλληλο της γκαλερί για δύο αδικήματα.

Η υπάλληλος του γκαλερίστα διώκεται για: