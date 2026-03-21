Ενώπιον του εισαγγελέα, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, αναμένεται να βρεθεί το μεσημέρι του Σαββάτου (21/03) ο γνωστός έμπορος τέχνης Γιώργος Τσαγκαράκης, ο οποίος συνελήφθη με βάση τον νόμο περί Αρχαιοτήτων και πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην Αττική από στελέχη του «ελληνικού FBI», αφού εντοπίστηκε βίντεο, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο διαφήμιζε προς πώληση ένα παλιό ευαγγέλιο που χρονολογείται από τον 18ο αιώνα (1745).

Το συγκεκριμένο αντικείμενο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε και πλέον εξετάζεται από ειδικούς, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες θεωρείται γνήσιο αλλά αγνώστου προέλευσης.

Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει βαριές κατηγορίες για πλαστογραφία και αρχαιοκαπηλία, ωστόσο αξίζει να σημειωθεί πως οι έρευνες είχαν αρχίσει εδώ και ενάμιση μήνα, έπειτα από σχετική καταγγελία για την αυθεντικότητα ορισμένων έργων, στο Τμήμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς,

Πάνω από 200.000 ευρώ

Οι έρευνες σε γκαλερί στο Ελληνικό, στη Γλυφάδα αλλά και στο Κολωνάκι, έβγαλαν λαβράκια, καθώς εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 300 πίνακες, που φέρεται να είναι πλαστοί. Παράλληλα βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα, βυζαντινές εικόνες και περισσότερα από 200.000 ευρώ, χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα.

Από την πλευρά της, η εταιρεία υποστηρίζει ότι τα έργα που εντοπίστηκαν δεν αποτελούν αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας, αλλά ανήκουν στην προσωπική συλλογή του ιδιοκτήτη από κληρονομιά, ενώ για το Ευαγγέλιο αναφέρει ότι παραδόθηκε στις αρμόδιες αρχές.

«Προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή»

Όπως αναφέρεται: «δεν εμπορεύεται τους συγκεκριμένους πίνακες ζωγραφικής που βρέθηκαν στις αποθήκες της εταιρείας, διότι αποτελούν προσωπική περιουσία και προσωπική συλλογή του κ. Τσαγκαράκη και προέρχονται από κληροδότημα από τους θανόντες γονείς του».

Στην ίδια ανακοίνωση, επισημαίνεται ότι η κατοχή των έργων ανάγεται σε διάστημα άνω των 40 ετών, ενώ για το Ευαγγέλιο που είχε παρουσιαστεί διαδικτυακά, η εταιρεία αναφέρει: «Η εταιρεία ήδη έπραξε τα δέοντα προκειμένου να το παραδώσει στις αρμόδιες αρχές ώστε να αξιολογήσουν τη γνησιότητα, την χρονολογία του και την πιθανότητα αγοράς του από το ελληνικό δημόσιο, διότι η εταιρεία δεν διαθέτει έμπειρο γνώστη θρησκευτικών και άλλων παρόμοιων αντικειμένων».