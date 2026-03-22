Σε εξέλιξη βρίσκεται από το απόγευμα της Κυριακής επιχείρηση διάσωσης στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης, όπου αγνοείται δύτης που φέρεται να εγκλωβίστηκε σε υποθαλάσσιο σπήλαιο.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, πρόκειται για άνδρα ηλικίας περίπου 30–34 ετών, με εμπειρία στις καταδύσεις, ο οποίος παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα νωρίς το μεσημέρι, με αποτέλεσμα να παγιδευτεί εντός του σπηλαίου. Μαζί του βρισκόταν φίλος του, ο οποίος κατάφερε να εξέλθει και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και εξειδικευμένοι διασώστες, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί τουλάχιστον τρεις καταδύσεις από σπηλαιοδύτες, χωρίς μέχρι στιγμής αποτέλεσμα.

Η επιχείρηση παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με τις συνθήκες να χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα απαιτητικές λόγω του υποθαλάσσιου ανάγλυφου και των ρευμάτων.