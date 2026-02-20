Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης των δύο ορειβατών που αγνοούνταν από το βράδυ της Πέμπτης στον χιονοσκέπαστο Παρανασσό.

Πρόκειται για δύο άνδρες 44 και 46 ετών που εντοπίστηκαν σε καλή κατάσταση, από κλιμάκιο της πυροσβεστικής και εθελοντές διασώστες. Οι δύο ορειβάτες, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ενώ πεζοπορούσαν έχασαν τον προσανατολισμό τους καθώς στην περιοχή επικρατούσε πυκνή ομίχλη που μείωνε τη δυνατότητα ορατότητας.

Χθες, απόγευμα Πέμπτης, αναζήτησαν βοήθεια επικοινωνώντας τηλεφωνικά με τις αρχές διάσωσης. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση για τον εντοπισμό και διάσωσή τους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 13 πυροσβέστες από την 7η ΕΜΑΚ Λαμίας και την 8η ΕΜΑΚ Λάρισας, καθώς και πυροσβέστες από τη Λιβαδειά.

Επιπλέον, την επιχείρηση συνέδραμαν δύο εθελοντικές ομάδες διάσωσης της περιοχής, αλλά και ομάδα του Χιονοδρομικού Κέντρου Παρνασσού.