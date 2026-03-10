Με κέρδη που έφτασαν το 3,6% αντέδρασε το ελληνικό χρηματιστήριο, σήμερα, ακολουθώντας το ανοδικό κλίμα που επικράτησε στις διεθνείς αγορές μετά τη σημαντική αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου και τις προσδοκίες για σταδιακή εκτόνωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με κέρδη 3,62% στις 2.178,76 μονάδες, ενώ σήμερα κινήθηκε μεταξύ 2.109,07 μονάδων (+0,31%) και 2.194,69 μονάδων (+4,38%). Ο τζίρος ανήλθε στα 327,2 εκατ. ευρώ και ο όγκος στα 47,4 εκατ. τεμάχια, ενώ μέσω προσυμφωνημένων πράξεων διακινήθηκαν 3,2 εκατ. τεμάχια αξίας 35,2 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισε με άνοδο 3,88% στις 5.542,93 μονάδες, ενώ στο +1,76% ολοκλήρωσε τις συναλλαγές και ο Mid Cap στις 2.634,04 μονάδες. Ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε με κέρδη 5,90% στις 2.448,68 μονάδες.

Το «τρενάκι» της μεταβλητότητας

Οι συνεδριάσεις με έντονες διακυμάνσεις συνεχίζονται, με τη Λ. Αθηνών να κλείνει σήμερα με σημαντικά κέρδη, ακολουθώντας την ισχυρή αντίδραση που καταγράφηκε στις διεθνείς αγορές. Ο Γενικός Δείκτης Χρηματιστηρίου Αθηνών επιχείρησε να προσεγγίσει εκ νέου το επίπεδο των 2.200 μονάδων, χωρίς όμως να τα καταφέρει (υψηλό 2.194 μονάδες), αντανακλώντας τη βελτίωση του κλίματος και την προσπάθεια των επενδυτών να ανακτήσουν μέρος των πρόσφατων απωλειών.

Ωστόσο, για να σταλεί ένα πιο ισχυρό μήνυμα σταθεροποίησης, η αγορά θα χρειαστεί να επιδείξει διάρκεια στην ανοδική της κίνηση και να επιχειρήσει με περισσότερη αποφασιστικότητα τη διάσπαση της περιοχής των 2.176 μονάδων. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι το ελληνικό χρηματιστήριο αφήνει πίσω του τις πρόσφατες αναταράξεις και ότι η κίνηση δεν οφείλετο κυρίως σε βραχυπρόθεσμη αντίδραση μετά την έντονη πίεση των προηγούμενων ημερών.

Υπενθυμίζεται ότι ο Μάρτιος είχε αρχίσει με τον δείκτη στις 2.277 μονάδες, πριν ακολουθήσει ένα ιδιαίτερα ταραχώδες δεκαήμερο με έντονες διακυμάνσεις και σημαντικές πιέσεις στις τιμές των μετοχών. Παρά τη μεταβλητότητα που προκάλεσε η γεωπολιτική ένταση, η συνολική υποχώρηση του δείκτη από την έναρξη της κρίσης παραμένει σχετικά περιορισμένη, καθώς οι απώλειες που συνδέονται με τον πόλεμο διαμορφώνονται σε επίπεδα χαμηλότερα του 5%. Ωστόσο, η εικόνα αυτή δεν αποτυπώνει πλήρως το εύρος των πιέσεων που δέχθηκαν πολλοί επιμέρους τίτλοι της αγοράς.

Η πορεία, λοιπόν, της αγοράς θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Παρά τις δηλώσεις του προέδρου των Ηνωμένες Πολιτείες, Donald Trump, ότι η σύγκρουση ενδέχεται να τερματιστεί σύντομα, οι έντονες διακυμάνσεις στην αγορά ενέργειας συνεχίζουν να προκαλούν ανησυχία για πιθανές δευτερογενείς επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Στο ταμπλό

Στο ταμπλό τώρα, η Optima Bank πήρε τα σκήπτρα σήμερα με το +9,27% που σημείωσε, με τις Πειραιώς, Cenergy και Βιοχάλκο να την ακολουθούν με άνω του 7% κέρδη. Άνω του +6% και οι Εθνική και ΔΑΑ, η Κύπρου ενισχύθηκε κατά 5%, ενώ Alpha Bank, Eurobank και Σαράντης έκλεισαν με κέρδη πάνω από 4%.

Άνω του 3% ήταν η άνοδος σε Aegean, Aktor, ΔΕΗ και ΕΛΧΑ, άνω του 2% σε Τιτάν, Metlen, Coca Cola και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ ΟΤΕ και Jumbo έμειναν στο +1,8% αμφότερες. Ήπια ανοδικά έκλεισαν οι Λάμδα, Helleniq Energy και ΕΥΔΑΠ, ενώ η Motor Oil έχασε 1,32%.

Πηγή: ot.gr