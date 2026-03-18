Σε ακόμη μια πρόωρη αποπληρωμή που αφορά το ελληνικό δημόσιο χρέος αναμένεται να προχωρήσει η Ελλάδα κατά τον ερχόμενο Ιούνιο. Η απόφαση έχει ληφθεί εδώ και καιρό και χθες ανακοινώθηκε από τον επικεφαλής του ΟΔΔΗΧ Δημήτρη Τσάκωνα από το Παρίσι. Πρόκειται για ένα ποσό της τάξης των 7 δισ. ευρώ κάτι που επιβεβαιώνει πλήρως παλαιότερο ρεπορτάζ του ΟΤ. Σύμφωνα με πηγές του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, η κίνηση αυτή αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου. Κάτι που θα εξοικονομήσει περί τα 90-100 εκατ. ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο.

Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα στοχεύει στην πρόωρη αποπληρωμή, έως το 2031, των 31,6 δισ. ευρώ που υπολείπονται από το πρώτο μνημόνιο, ποσό που υπό κανονικές συνθήκες θα αποπληρωνόταν με τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041. Τέτοιες κινήσεις βελτιώνουν σε αρκετά μεγάλο βαθμό το προφίλ του ελληνικού χρέους.

Η πρόωρη αποπληρωμή εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την αξιοπιστία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές και ενδέχεται να συμβάλει στη μείωση του κόστους δανεισμού στο μέλλον.

Η πορεία για το Δημόσιο Χρέος

Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος της Ελλάδας αναμένεται να αγγίξει στο τέλος του 2026 το επίπεδο που βρισκόμασταν λίγο πριν μπούμε στα μνημόνια (2009). Σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του 2026 το δημόσιο χρέος αναμένεται να μειωθεί ως ποσοστό του ΑΕΠ κατά 7,7% του ΑΕΠ, στο 138,2%, από 145,9% το 2025.

Ως απόλυτο μέγεθος, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης θα μειωθεί κατά 3,5 δισ. ευρώ, στα 359,3 δισ. ευρώ, από 362,8 δισ. ευρώ που εκτιμάται ότι έφτασε στο τέλος του 2025.

Ως εκ τούτου, η μείωση του ελληνικού δημοσίου χρέους θα περάσει κάτω από ένα ακόμη ψυχολογικό όριο, καθότι στο τέλος του χρόνου αναμένεται να «πέσει» στο ίδιο επίπεδο με την έναρξη της μνημονιακής κρίσης στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι το 2010, όταν η χώρα έλαβε το πρώτο πακέτο διάσωσης, το χρέος ήταν στο 147,8% του ΑΕΠ.

Η επόμενη μέρα

Μετά από αυτό το φετινό ορόσημο θα είναι η πτώση κάτω από το 100% του ελληνικού ΑΕΠ, κάτι το οποίο τοποθετείται πλέον στο 2033 με 2034. Άλλωστε, η ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους είναι θετική ακόμη και στην περίπτωση που η μακροπρόθεσμη ανάπτυξη κινηθεί στη περιοχή του 0,4%-0,8%, σύμφωνα με το πιο ακραίο σενάριο.

Στις επιδιώξεις της χώρας βρίσκεται το να «περάσει» στη δεύτερη θέση των πιο χρεωμένων χωρών της ευρωζώνης (με πρώτη την Ιταλία), κάτι που αναμένεται να πραγματοποιηθεί το 2029, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.

Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την πτώση του ελληνικού δημοσίου χρέους κάτω από το 120% (και συγκεκριμένα στο 119%) μέχρι το τέλος του 2029.

Τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια

Αξίζει να υπενθυμιστεί ότι αναφορικά με τις πρόωρες αποπληρωμές, έχουν προηγηθεί τον Μάρτιο του 2019 (2,7 δισ. ευρώ προς ΔΝΤ), τον Μάρτιο του 2021 η πρόωρη αποπληρωμή 2,65 δισ. ευρώ και για το 2023 μαζί με την πλήρη πρόωρη προεξόφληση των δανείων του ΔΝΤ ύψους 1,86 δισ. ευρώ), ενώ ακολούθησε μια ακόμα πρόωρη αποπληρωμή δανείων GLF ύψους 5,29 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2023. Στα παραπάνω θα πρέπει να συμπεριληφθεί και η τριπλή δόση ύψους 7,93 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2024.

Ήδη μέχρι στιγμής το Ελληνικό Δημόσιο προεξόφλησε και αποπλήρωσε πλήρως τα δάνεια του ΔΝΤ, ενώ από τα διμερή δάνεια GLF, αρχικού ύψους 52,9 δισ. ευρώ, έχει ήδη αποπληρώσει ποσό 21,3 δισ. ευρώ. Το υπολειπόμενο ποσό των συγκεκριμένων δανείων ανέρχεται σε 31,6 δισ. ευρώ και προγραμματιζόταν να αποπληρωθεί σε σχεδόν ισόποσες τριμηνιαίες δόσεις από το 2029 έως το 2041, σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα αποπληρωμής.

Συνυπολογίζοντας αντίστοιχα και τα οφέλη από τις πρόωρες αποπληρωμές που προηγήθηκαν μέχρι το 2025το ελληνικό αποπλήρωσε ταχύτερα δάνεια 29 δισ. ευρώ, αλλά διέγραψε και τόκους 3,5 δισ. ευρώ μέχρι τώρα.

Ο κρατικός προϋπολογισμός αναμένεται να ελαφρυνθεί από πληρωμές ύψους 1,6 δισ. ευρώ τα οποία, συνολικά βάσει προγράμματος, θα καταβάλλονταν από φέτος και για τα επόμενα αρκετά χρόνια, αποκλειστικά και μόνον για τόκους.

Πηγή: ot.gr