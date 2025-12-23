Στο επίκεντρο μπαίνει το δημόσιο χρέος καθώς η κυβέρνηση θα διαθέσει επιπλέον 8,8 δισ. ευρώ το 2026 για την πρόωρη αποπληρωμή μνημονιακών δανείων (διακρατικών δανείων (GLF)).

Στόχος της κυβέρνησης είναι τα συγκεκριμένα δάνεια να έχουν εξοφληθεί έως το 2031, δηλαδή δέκα χρόνια νωρίτερα από την αρχική ημερομηνία λήξης.

Έως σήμερα έχουν γίνει πρόωρες αποπληρωμές ευρωπαϊκών δανείων συνολικού ύψους 20,1 δισ. ευρώ ενώ επιπλέον, 7,9 δισ. ευρώ έχουν διατεθεί για την πρόωρη αποπληρωμή δανείων προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Συνολικά, η Ελλάδα έχει αποπληρώσει χρέη ύψους 29 δισ. ευρώ, εξοικονομώντας 3,5 δισ. ευρώ από τόκους.

Ο προγραμματισμός και το δημόσιο χρέος

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό για το νέο έτος, που ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), για την κάλυψη των χρηματοδοτικών του αναγκών το Ελληνικό Δημόσιο θα αντλήσει από τις χρηματοπιστωτικές αγορές περίπου 8 δισ. ευρώ (φέτος το Ελληνικό Δημόσιο άντλησε από τις αγορές περίπου 7,5 δισ. ευρώ).

Στην έκθεση του ΟΔΔΗΧ αναφέρεται ότι η στρατηγική χρηματοδότησης για το 2026 εστιάζει στη συνεχιζόμενη παρουσία της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές ομολόγων, σε συνδυασμό με τη συνέχιση της μείωσης του δημόσιου χρέους, την προληπτική και ενεργή διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους και τη διατήρηση ενός σημαντικού ταμειακού αποθέματος.

Παράλληλα στοχεύει στην περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας της δευτερογενούς αγοράς ελληνικών ομολόγων και στη μείωση του κινδύνου αναχρηματοδότησης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι σε ταμειακή βάση οι συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες για το 2026 ανέρχονται σε 24,7 δισ. ευρώ με το Δημόσιο να καταβάλει 8,9 δισ. ευρώ για χρεολύσια και 5,2 δισ. ευρώ για τόκους.

Παράλληλα προβλέπονται έσοδα 4,2 δισ. ευρώ από διάφορες πηγές, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενώ επιπλέον 618 εκατ. ευρώ αναμένεται να αντληθούν από έσοδα συμμετοχών σε μετοχές και επενδυτικά κεφάλαια. Το πρωτογενές αποτέλεσμα, σε ταμειακούς όρους εκτιμάται ότι θα είναι πλεονασματικό κατά 6,5 δισ. ευρώ περιορίζοντας αντίστοιχα τις συνολικές χρηματοδοτικές ανάγκες.

Στο μέτωπο του δημοσίου χρέους προβλέπεται ότι σε απόλυτους αριθμούς θα μειωθεί κατά 5,461 δισ. ευρώ και θα διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ και ως ποσοστό του ΑΕΠ θα υποχωρήσει στο 138,2% από 145,9% που εκτιμάται για το 2025 με στόχο να πέσει κάτω από το 120% του ΑΕΠ έως το 2029.

ΠΗΓΗ: Ot.gr