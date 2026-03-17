Έκπληξη προκάλεσαν σε συνεργάτες του Μανώλη Χριστοδουλάκη δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για κοινή συμπόρευσή του με τον Χάρη Δούκα, στο επικείμενο συνέδριο.

«Δεν υπάρχει κανένα κοινό μέτωπο με τον Χάρη Δούκα», επισημαίνουν οι ίδιες πηγές στο Βήμα διαψεύδοντας με αυτό τον τρόπο την φήμη που κυκλοφόρησε νωρίτερα «υπό τον μανδύα είδησης» όπως αναφέρουν.

Υπογραμμίζουν επίσης πως «η πολιτική πλατφόρμα που κατέθεσε ο Μανώλης Χριστοδουλάκης θα αποτυπωθεί με αυτόνομη κάθοδο πάρα τα καλέσματα και δημοσιεύματα».

Η έκταση όμως που πήρε το θέμα ήταν τόσο μεγάλη που ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής αναγκάστηκε να παρέμβει. Με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειξε πως είχε διάθεση να αποκαταστήσει την αλήθεια και χρησιμοποίησε το χιούμορ προκειμένου να ρίξει τους τόνους.

Ζήτησε «ψυχραιμία» και να κρατηθεί «η σοβαρότητα», καθώς όπως τόνισε ο εχθρός είναι εκτός των τειχών του ΠαΣοΚ και όχι εντός

Αναλυτικά η ανάρτηση του Μ. Χριστοδουλάκη

Το χρονικό

Το απόγευμα της Τρίτης, ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής είχε αποτυπώσει στο «μάρμαρο» των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τις θέσεις του έτσι όπως αυτές καταγράφονται και στην πολιτική πλατφόρμα «Αλλαγή+» που έχει δημοσιοποιήσει. Στο τέλος της ανάρτησης του υπήρξε κι ένα σκίτσο που έθετε το δίλημμα «κόμμα συμπλήρωμα» ή «Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη ως φορέας αλλαγής».

Ωστόσο, η υποσημείωση πως «η ΝΔ είναι βασικός αντίπαλος όποιον αρχηγό κι αν έχει» έφερε την αντίδραση του Χάρη Δούκα που με δική του ανάρτηση έκανε λόγο για ένα «μέτωπο κατά της συγκυβέρνησης του ΠαΣοΚ με τη Νέα Δημοκρατία» που διευρύνεται και απεύθυνε προσκλητήριο σε όλες τις δυνάμεις να πάρουν «τη σχετική απόφαση»

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα:

Αυτή η ανάρτηση φούντωσε τις φήμες για κοινή θέση μεταξύ των δύο πρώην συνοδοιπόρων και τη δημιουργία «κοινού μετώπου». Λίγη ώρα αργότερα ήρθαν και σχετικά δημοσιεύματα που όμως διαψεύστηκαν.