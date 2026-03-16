Η αρχική εκτίμηση για συμμετοχή 160.000 μελών στο ΠαΣοΚ διαψεύστηκε… «πανηγυρικά». Σήμερα το πρωί, που έφτασαν στην ΕΔΕΚΑΠ όλα τα νούμερα που έστειλαν οι εφορευτικές επιτροπές, το νούμερο των συμμετεχόντων ανέβηκε κι άλλο.

Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαριλάου Τρικούπη, ο συνολικός των συμμετεχόντων ανέρχεται στους 174.813.

Η εκτίμηση είναι πως ο Νίκος Ανδρουλάκης ελέγχει περίπου το 65% των συνέδρων, καταγράφοντας πρωτιά και στις 13 διοικητικές περιφέρειες. Σύμφωνα με τις πρώτες καταμετρήσεις, περισσότεροι από 2.100 σύνεδροι είναι της επιρροής του. Ωστόσο, πολλοί είναι εκείνοι που θεωρούν πως τα όρια επιρροής συνέδρων, μεταξύ των υπολοίπων στρατηγών είναι «δυσδιάκριτα», καθώς πολλοί σύνεδροι προέρχονται από το πρώην Παπανδρεϊκό μπλοκ, που έχουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους.

Ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης με δήλωση του τόνισε πως «το ΠαΣοΚ απέδειξε για ακόμη μία φορά τις βαθιές κοινωνικές και δημοκρατικές του ρίζες» και πως η χθεσινή συμμετοχή ξεπέρασε κάθε προσδοκία». Κάλεσε επίσης «κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα να μας εμπιστευτεί. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να αλλάξει σελίδα η πατρίδα μας με ένα σχέδιο προοδευτικό, που θα ενισχύσει τα εργασιακά δικαιώματα, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια παιδεία».

Μάχη για τη δεύτερη θέση

Οι υπόλοιποι στρατηγοί αναγνωρίζουν την πρωτιά του προέδρου του ΠαΣοΚ, ωστόσο όλοι ισχυρίζονται πως κατέγραψαν νίκες και πως είναι στη δεύτεροι θέση. Κάτι όμως που θα φανεί από την ανθρωπογεωγραφία της επόμενης Κεντρικής Επιτροπής, που θα προκύψει από την ψηφοφορία το βράδυ της Κυριακής του συνεδρίου.

Από το στρατόπεδο του Χάρη Δούκα εκτιμούν πως θα είναι δεύτεροι, ωστόσο η καταμέτρηση δεν έχει τελειώσει ακόμη. Αυτές τις ώρες, συγκεντρώνουν τα αποτελέσματα της περιφέρειας και θα είναι σε θέση να κάνουν τον απολογισμό τους μέχρι το τέλος της ημέρας. Συνεργάτης του Δημάρχου Αθηναίων θεωρεί πως πρώτος θα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε όμως την ικανοποίηση του για το γεγονός πως ο Χάρης Δούκας τερμάτισε πρώτος στην Ά Αθήνας και δεύτερος στο Νότιο Τομέα, στον Δυτικό και στην Ανατολική Αττική.

Στην Ανατολική Αττική, πρώτος δηλώνει ότι βγήκε ο βουλευτής της περιοχής Μανώλης Χριστοδουλάκης. Συνεργάτες του εκτιμούν πως από τους 3.800 συνέδρους που εκλέχθηκαν, εκείνος φαίνεται πως επηρεάζει τους 967 κι αν ισχύει αυτό το νούμερο, τότε θα είναι αυτός δεύτερος. Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με ανώτατες πηγές της Χαριλάου Τρικούπη, ο κ. Χριστοδουλάκης όντως καταγράφει ανοδική πορεία σε αυτές τις διαδικασίες.

Στο στρατόπεδο του Παύλου Γερουλάνου, ισχυρίζονται πως ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι πρώτος, εκείνοι όμως είναι στη δεύτερη θέση, πραγματοποιώντας οργανωτική έκπληξη, κρατώντας όλο αυτό το διάστημα «χαμηλούς τόνους και αποφεύγοντας τα μεγάλα λόγια», όπως σημειώνουν συνεργάτες του. Παράλληλα, οι ίδιες πηγές στέκονται στη διαπίστωση για «πρωτιά και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, καθώς και δυναμική παρουσία σε πολλές περιοχές».

Υπογραμμίζουν επίσης πως «τα νούμερα συνέδρων που ακούγονται, καλό είναι να μην ακούγονται, γιατί δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και είναι αδύνατη η πλήρης πανελλαδική χαρτογράφηση όσων εκλέχτηκαν».