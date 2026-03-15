Συνεχίζεται η προσέλευση στα κατά τόπους εκλογικά τμήματα όπου διεξάγεται η ψηφοφορία για την εκλογή αντιπροσώπων στο προσεχές Συνέδριο του ΠαΣοΚ.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρουν ότι με βάση την αξιολόγηση των δεδομένων από τις εφορευτικές επιτροπές, εκτιμάται ότι η συμμετοχή θα υπερβεί τους 150.000 ψηφοφόρους.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Στα κεντρικά του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης εκτιμούν ότι η εικόνα της υψηλής συμμετοχής δίνει θετικό μήνυμα ενότητας και δυναμικής της παράταξης.

Οιωνός, για αυτή την ερμηνεία αποτέλεσε ο προσυνεδριακός διάλογος που έχει προηγηθεί σε όλη τη χώρα, αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον για συμμετοχή στο συνέδριο.

Υπενθυμίζεται ότι σε αντίστοιχη εσωτερική διαδικασία, προ μηνών, στη Νέα Δημοκρατία είχαν προσέλθει 122.000 μέλη να ψηφίσουν.

Ουρές μέχρι το απόγευμα

Οι εικόνες του Orange Press Agency δείχνουν ουρές σε Χαριλάου Τρικούπη και Περιστέρι και το απόγευμα. Να σημειωθεί ότι στο Περιστέρι η προσέλευση ήταν τόσο μεγάλη, που φάνηκε ότι οι δύο κάλπες που είχαν στηθεί, δεν ήταν αρκετές, με αποτέλεσμα να σχηματιστούν μεγάλες ουρές και να υπάρχουν καθυστερήσεις και μικρές εντάσεις ανάμεσα σε φίλους του ΠαΣοΚ. Λίγη ώρα αργότερα, ωστόσο, με τη βοήθεια νέων εθελοντών η κατάσταση εξομαλύνθηκε.

Σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ, λόγω της αυξημένης προσέλευσης παρατείνεται η εκλογική διαδικασία ανάδειξης συνέδρων ως τις 20:00.

Συνολικά, 5.800 υποψήφιοι διεκδικούν 4.000 θέσεις σε μια διαδικασία που αναμένεται να καθορίσει τους συσχετισμούς ενόψει της τριήμερης συνεδριακής μάχης που θα διεξαχθεί 27- 29 Μαρτίου, στο Στάδιο του Ταε Κβο Ντο.

Από τους 4.000, οι 3.800 θα είναι σύνεδροι από τις κάλπες εντός Ελλάδας, ενώ οι υπόλοιποι 200 θα βγουν από τον απόδημο ελληνισμό, το συνδικαλιστικό και την κάλπη των επιστημόνων.

Παράλληλα, αναμένεται να ενσωματωθούν σε αυτούς τους 4.000, επιπλέον 1.300 αριστίνδην σύνεδροι, με τον αριθμό των προβλεπόμενων διαπιστεύσεων την ημέρα του συνεδρίου να ανέρχεται στις 5.300.

Στη σημερινή διαδικασία μπορεί να ψηφίσει όποιος έχει κλείσει το 16ο έτος της ηλικίας του, αρκεί να έχει μαζί του 2 ευρώ, τα οποία πάνε για το κόστος της διαδικασίας, αλλά και την ταυτότητα του, που είναι απαραίτητη για την ταυτοποίηση του.

Σήμερα, ψηφίζουν μόνο τα μέλη του ΠαΣοΚ. Όποιος δεν είναι γραμμένος στο κόμμα ως μέλος, θα γράφεται εκείνη την ώρα, καθώς η κατηγορία των «φίλων» υπάρχει μόνο για τη διαδικασία εκλογής προέδρου του κόμματος και όχι σε διαδικασίες ανάδειξης συνέδρων, όπως η σημερινή.