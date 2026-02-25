Με ένα βίντεο που μοιράστηκε με τους φίλους του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ανακοίνωσε την πολιτική πλατφόρμα που δημιούργησε για τον συνεδριακό διάλογο στο ΠαΣοΚ.

Τι είναι η «Αλλαγή+» και τι σημαίνει το «+»;

Η «αλλαγή+» όπως είναι το κωδικό όνομα της πλατφόρμας, αποτελεί ουσιαστικά ένα πλέγμα διαγενεακής συμφιλίωσης, που λειτουργεί ως συμμαχία δράσης, αλλά και «μια πρόταση επαναπροσδιορισμού, για να περάσουμε από την άμυνα στην αντεπίθεση», όπως αναφέρει ο ίδιος.

Ο πρώην γραμματέας του ΠαΣοΚ, που αναπτύσσει ιδιαίτερη κινητικότητα στην προσυνεδριακή περίοδο και στο οργανωτικό σκέλος και στο πολιτικό, μέσα από την πλατφόρμα «αλλαγή+», έχει σκοπό να απαντήσει, μεταξύ άλλων και στην «πολιτική της νοσταλγίας, που ευνοεί την άνοδο της ακροδεξιάς», καθώς και να αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο θα ανακτήσει ο χώρος το λεξιλόγιο της προόδου, τονίζοντας πως «η μεταρρυθμιστική τόλμη δεν ανήκει στη Νέα Δημοκρατία».

Όσο για το «+» (plus), που υπάρχει δίπλα από τη λέξη αλλαγή, αυτό συμβολίζει την υπέρβαση του παρελθόντος και την απάντηση στις προκλήσεις του 21ου αιώνα. Στόχος δε, όπως υπογραμμίζει, είναι να περάσει η παράταξη ξανά, από τις μεγάλες αφηγήσεις, στα μεγάλα αποτελέσματα.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Αντεπίθεση στη νοσταλγία και την ακροδεξιά

Παράλληλα, απαντά σε ερωτήματα όπως το «τι ΠαΣοΚ θέλουμε». Συγκεκριμένα, κάνει λόγο για ένα ΠαΣοΚ, που δεν είναι φοβικό, που διευρύνεται κοινωνικά στον προοδευτικό χώρο, που γίνεται και πάλι πρωταγωνιστής στην ανασυγκρότηση της μεγάλης Δημοκρατικής Παράταξης. Σημειώνει εξάλλου πως, δεν πρέπει να υπάρξει καμία συνεργασία με τη ΝΔ και πως «η διαχωριστική γραμμή με τη δεξιά δεν μπορεί να μένει μόνο σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής. Πρέπει να περνάει κάθετα σε όλα τα πεδία ενεργής πολιτικής και κοινωνικής διεργασίας, στους μαζικούς χώρους, στα επιμελητήρια, στα συνδικάτα, στην αυτοδιοίκηση».

Επίσης, ορίζει μέσα από την «αλλαγή+» τι είναι πρόοδος, αναφέρει πως «το πρόγραμμα του ΠαΣοΚ αποτελεί τον ολοκληρωμένο κορμό, με βάση τον οποίο πορευόμαστε στην επόμενη εθνική κάλπη» και καταθέτει προς διαβούλευση τρεις συμβολικές προτάσεις πολιτικής, που αφορούν στην ποιότητα ζωής των πολιτών και αναδεικνύουν την προοδευτική κατεύθυνση της παραγωγικής Ελλάδας.