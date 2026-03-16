Η ικανοποίηση είναι διάχυτη στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς όλα κύλησαν όπως είχαν σχεδιάσει και χωρίς προβλήματα, με αποτέλεσμα η συμμετοχή να ξεπεράσει κάθε προσδοκία. Ο αριθμός των συμμετεχόντων στη διαδικασία ανάδειξης συνέδρων του ΠαΣοΚ άγγιξε τους 160.000, ενώ σε αντίστοιχη διαδικασία της Νέας Δημοκρατίας η συμμετοχή ήταν 122.000.

Το νούμερο των 160.000 αποτελεί δηλωτικό στοιχείο «του ενδιαφέροντος που έχει ο κόσμος για συμμετοχή», όπως εκτιμούν από το ΠαΣοΚ. Οι ίδιες πηγές αποδίδουν επίσης μεγάλη σημασία στη δουλειά που είχε γίνει το προηγούμενο διάστημα, σε πολιτικό και οργανωτικό επίπεδο. Πιστεύουν επίσης πως οι 10 περιφερειακές συνδιασκέψεις που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε γωνία της χώρας, κράτησαν ζεστό τον κομματικό μηχανισμό, όπως και όλες οι διαδικασίες του τελευταίου τριμήνου στις οποίες αναπτύχθηκε ο προσυνεδριακός διάλογος.

Όπως σημείωσε στο ΒΗΜΑ υψηλόβαθμο στέλεχος του κόμματος, «αυτές οι διαδικασίες «γείωσαν» το ΠαΣοΚ με τη βάση του, το συνέδεσαν με την κοινωνία που με τη σειρά της συμμετείχε την Κυριακή, δείχνοντας πως είναι μία παραδοσιακή δύναμη και όχι ένα μικρό κόμμα όπως το παρουσιάζουν».

Παράλληλα, αρκετοί είναι και εκείνοι που αποδίδουν τη μεγάλη συμμετοχή στο πολιτικό κλίμα των ημερών. «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση των Τεμπών, αλλά και η δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές που δικαιώνει τον Νίκο Ανδρουλάκη, ενεργοποίησαν τα αντανακλαστικά του δημοκρατικού προοδευτικού κόσμου, που θέλει ένα ισχυρό κράτος Δικαίου που να σέβεται τους πολίτες. Όλα αυτά έκαναν τον κόσμο να στείλει μήνυμα ενός ισχυρού ΠαΣοΚ» σημειώνουν οι ίδιες πηγές.

Επί της διαδικασίας

Η συνεργασία του ΠαΣοΚ με την εταιρεία OTS, που ανέλαβε τη διασύνδεση των εκλογικών κέντρων, «ήταν άψογη, όπως ήταν και την προηγούμενη φορά» δηλώνει στο ΒΗΜΑ στέλεχος του οργανωτικού του κόμματος. Σε όλους τους Δήμους στο λεκανοπέδιο που στήθηκαν κάλπες, όπως και στη Θεσσαλονίκη, το Ηράκλειο, την Πάτρα και την Λάρισα, που οι διαδικασίες έγιναν με τάμπλετ δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα και η λειτουργία τους ήταν αρκετά εύκολη και γρήγορη, κάτι που βοήθησε τους χειριστές.

«Προβλήματα» υπήρξαν μόνο από τη μεγάλη προσέλευση, καθώς η αναμονή για να σταυρώσει ένα ψηφοφόρος το ψηφοδέλτιο του και να το ρίξει στην κάλπη, ξεπέρασε σε ορισμένες περιπτώσεις και την μιάμιση ώρα.

Στιγμιότυπα

Σαν αποτέλεσμα αυτής της πολύωρης αναμονής ήταν αρκετοί ψηφοφόροι να περιμένουν για αρκετή ώρα διαβάζοντας εφημερίδα, άλλοι να ξεκινούν «πηγαδάκια» πολιτικών ζυμώσεων με τον μπροστινό τους και κάποιοι άλλοι να ψάχνουν να παραγγείλουν καφέ με τους ντελιβεράδες να κάνουν συνεχώς διαδρομές προς τα εκλογικά κέντρα.

Ωστόσο, υπάρχει και η εικόνα εκείνων που έβλεπαν την ουρά, απογοητεύονταν και αποχωρούσαν, με την ελπίδα όμως, πως όταν επιστρέψουν ο κόσμος θα είναι αισθητά λιγότερος.

Για το λόγο αυτό η ΕΔΕΚΑΠ έδωσε μία ώρα παράταση στη διαδικασία, ενώ σε πολλά εκλογικά κέντρα στην Αττική δόθηκε εντολή στην εφορευτική να τερματίσει την εκλογική διαδικασία όταν ψηφίσει και ο τελευταίος που ήταν στην ούρα. Στόχος ήταν «να συμμετέχουν και να ψηφίσουν όλοι σε αυτή την εσωκομματική διαδικασία» όπως δήλωσε στο ΒΗΜΑ μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας και Καταστατικού του ΠαΣοΚ.

Η κατάταξη των στρατηγών

Μόλις τελείωσε η καταμέτρηση σε κάθε εκλογικό τμήμα, η εφορευτική έστελνε τα αποτελέσματα στην ΕΔΕΚΑΠ. Έως τις πρώτες πρωινές ώρες τα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη συγκέντρωναν αποτελέσματα από όλη την Ελλάδα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις ο Νίκος Ανδρουλάκης παραμένει ο πιο ισχυρός εσωκομματικός παίκτης, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που κάνουν λόγο για αύξηση στην καταγραφή των δυνάμεων του Μανώλη Χριστοδουλάκη.

Ωστόσο, όλα αυτά μαζί με τους συνέδρους επιρροής των Χάρη Δούκα, Παύλου Γερουλάνου και Μιχάλη Κατρίνη που είναι και οι βασικοί εσωκομματικοί παίκτες, θα φανούν σήμερα που τα επιτελεία τους θα αποκτήσουν μία πιο καθαρή εικόνα.

Ξεκινάει η δεύτερη φάση του συνεδρίου

Μόλις πιστοποιήσει η ΕΔΕΚΑΠ τους εκλεγμένους συνέδρους και η κάθε πλευρά μελετήσει και δει τι ελέγχει και σε ποιες περιοχές, τότε θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του συνεδρίου και οι συζητήσεις μεταξύ των στρατηγών για τις συμμαχίες που θα αναπτυχθούν το τριήμερο του συνεδρίου. Ο στόχος των συμμαχιών είναι πρωτίστως οργανωτικός και γίνονται, προκείμενου να τους οδηγήσει να εκλέξουν περισσότερα στελέχη στην Κεντρική Επιτροπή και να αυξήσουν την επιρροή τους στο ανώτατο όργανο του κόμματος.