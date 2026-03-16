Για την νέα έρευνα που διενήργησε η Αρχή Καταπολέμησης Μαύρου Χρήματος σύμφωνα με την οποία ο επικεφαλής της ΓΣΕΕ δεν δήλωσε ποσά συνολικού ύψους 3,2 εκατομμύρια ευρώ το χρονικό διάστημα 2020-2025, μίλησε ο Γιάννης Παναγόπουλος.

Ο κ. Παναγόπουλος απέρριψε τις αιτιάσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, τονίζοντας ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί από την εξέλιξη της υπόθεσης. «Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές. Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά». Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες. Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πόρισμα που συνέταξε ο επικεφαλής της Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, αναφέρεται ότι ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ φέρεται να μην δήλωσε περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας περίπου 3 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2020–2025, παρότι είχε σχετική υποχρέωση λόγω της συμμετοχής του ως προέδρου σε ιδρύματα της Συνομοσπονδίας, μέσω των οποίων διακινήθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά.

Η έρευνα της Αρχής ξεκίνησε μετά τις αποκαλύψεις για κακοδιαχείριση κονδυλίων σε προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων.

Τα ευρήματα

Στο ίδιο πόρισμα, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνονται ευρήματα και για την πρώην γενική γραμματέα Εργασίας Άννα Στρατινάκη, για την οποία διαπιστώθηκε ότι είχε υποβάλει ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες, με τη διαφορά στα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία να φτάνει περίπου τα 1,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στοιχεία για παράβαση της νομοθεσίας περί πόθεν έσχες προέκυψαν και για τον νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης Ανδρέα Γεωργίου, σύντροφο της Άννας Στρατινάκη, ο οποίος φέρεται να μην δήλωσε περιουσιακά στοιχεία ύψους περίπου 700.000 έως 800.000 ευρώ για το διάστημα 2023–2024.

Η σχετική δικογραφία διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα για παραβάσεις του νόμου περί πόθεν έσχες σε βαθμό κακουργήματος, ενώ τα ευρήματα έχουν αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να εξεταστεί ο προβλεπόμενος καταλογισμός.