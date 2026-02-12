Απαντήσεις για το σκάνδαλο υπεξαίρεσης κονδυλίων σχετικά με την υπόθεση των προγραμμάτων κατάρτισης που διερευνά η Δικαιοσύνη, αναμένεται να δώσει σήμερα ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στις 11:30.

Υπνθυμίζεται ότι η ΠΑΣΚΕ με αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος απευθύνθηκε με ανοιχτή επιστολή στον πρόεδρο Νίκο Ανδρουλάκη, καταγγέλλοντας εσωκομματικές μεθοδεύσεις, υιοθέτηση «ψευδέστατων στοιχείων» και συμμετοχή σε «δολοφονία χαρακτήρα» εις βάρος του νόμιμα εκλεγμένου επικεφαλής της ΓΣΕΕ.

Οι υπογράφοντες κάνουν λόγο για παραθεσμικούς μηχανισμούς, εξωκομματικά συμφέροντα και προειδοποιούν ακόμη και με ρήξη, εφόσον –όπως τονίζουν– συνεχιστούν ενέργειες που θεωρούν διασπαστικές και πλήττουν ευθέως τα συνδικάτα και την παράταξη.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Παναγόπουλος αναμένεται να απαντήσει στις επιθέσεις, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση για την έρευνα και επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να προσφύγει σε ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια, τονίζοντας πως καθημερινά «δικάζεται και καταδικάζεται» βάσει ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών και εκτιμήσεων.