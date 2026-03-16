Κατά τη διάρκεια της τελετής των Όσκαρ σημειώθηκε μια ασυνήθιστη στιγμή, όταν δύο ταινίες ισοβάθμησαν στην κατηγορία της καλύτερης ταινίας μικρού μήκους με ζωντανή δράση: οι ταινίες «The Singers» και «Two People Exchanging Saliva».

«Ισοπαλία. Δεν ξέραμε ότι μπορούσε να συμβεί κάτι τέτοιο», αναφώνησε ο σκηνοθέτης της ταινίας «The Singers», Σαμ Α. Ντέιβις.

Αυτή είναι η έβδομη φορά που οι ψήφοι οδήγησαν σε ισοπαλία στη σχεδόν 100χρονη ιστορία της Ακαδημίας, με την πιο πρόσφατη να είναι το 2013, όταν τόσο το Skyfall όσο και το Zero Dark Thirty κέρδισαν το βραβείο για την καλύτερη επεξεργασία ήχου.

Το 1969, δύο θρύλοι του Χόλιγουντ – η Κάθριν Χέπμπορν και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ – μοιράστηκαν το βραβείο για την καλύτερη ηθοποιό.

Το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία μικρού μήκους δράσης ανακοίνωσε ο κωμικός και ηθοποιός Κουμάιλ Ναντζιάνι, ο οποίος αντιμετώπισε την απρόσμενη αυτή εξέλιξη με ψυχραιμία.

«Είναι ισοπαλία, δεν αστειεύομαι, είναι πραγματικά ισοπαλία», δήλωσε, σοκαρισμένος. «Ουάου!», ακούστηκε να λέει κάποιος από το κοινό.

«Ηρεμήστε όλοι, θα το ξεπεράσουμε αυτό, συγκεντρωθείτε», είπε ο Ναντζιάνι πριν εξηγήσει ότι θα ανακοινώσει το έναν νικητή, θα τους αφήσει να απολαύσουν τη στιγμή τους και μετά θα ανακοινώσει τον άλλο.

«Είναι ειρωνικό που το Όσκαρ για την ταινία μικρού μήκους θα διαρκέσει διπλάσιο χρόνο», αστειεύτηκε. Η προσμονή των υποψηφίων να ακούσουν ποιος άλλος είχε κερδίσει πρέπει να ήταν αισθητή.

Το «The Singers», μια μουσική κωμωδία διάρκειας 18 λεπτών, ανακοινώθηκε πρώτο.

Η ταινία είναι «μια απλή ιστορία για τη δύναμη της μουσικής και της τέχνης να μας φέρνουν κοντά σε μια εποχή που ζούμε σε έναν όλο και πιο απομονωμένο κόσμο», είπε ο Ντέιβις στην ομιλία του κατά την απονομή, μαζί με τον παραγωγό Τζακ Πιάτ.

Μετά την προβολή της ταινίας «Two People Exchanging Saliva», μιας δυστοπικής γαλλόφωνης ταινίας διάρκειας 36 λεπτών, οι συν-σκηνοθέτες Ναταλί Μουστεάτα και Αλεξάντρ Σινγκ ανέβηκαν ενθουσιασμένοι στη σκηνή.

Ο Σινγκ, ο οποίος συνέχισε την ομιλία του παρά το γεγονός ότι το μικρόφωνο είχε κλείσει και τα φώτα είχαν σβήσει, έριξε μια όχι και τόσο διακριτική σπόντα στα πρόσφατα σχόλια του Τιμοτέ Σαλαμέ, προκαλώντας τόσο γέλια όσο και αποδοκιμασίες από το κοινό.

«Πιστεύουμε ότι η τέχνη μπορεί να αλλάξει τις ψυχές των ανθρώπων. Μπορούμε να αλλάξουμε την κοινωνία μέσω της τέχνης και της δημιουργικότητας, μέσω του θεάτρου και του μπαλέτου», είπε.

Η πρώτη φορά που υπήρξε ισοπαλία στα Όσκαρ ήταν το 1932, όταν ο Φρέντρικ Μαρτς και ο Γουάλας Μπίρι μοιράστηκαν το βραβείο καλύτερου ηθοποιού.

Αλλά δεν ήταν πραγματική ισοπαλία, γιατί τότε, αν ένας άλλος υποψήφιος έφτανε σε απόσταση τριών ψήφων από τον νικητή, θα του απονεμόταν επίσης βραβείο (ο Μαρτς είχε μία ψήφο περισσότερο από τον Μπίρι). Από τότε οι κανόνες έχουν αλλάξει.

Η πιο αμφιλεγόμενη ισοπαλία ήταν μεταξύ της Κάθριν Χέπμπορν για την ταινία «Το λιοντάρι του χειμώνα» και της Μπάρμπρα Στρέιζαντ για την ταινία «Funny Girl».

Οι περιπτώσεις ισοπαλίας στα Όσκαρ

2013 – Καλύτερη επεξεργασία ήχου για τις ταινίες «Skyfall» και «Zero Dark Thirty»

1995 – Καλύτερη ταινία μικρού μήκους (με ζωντανούς ηθοποιούς) για τις ταινίες «It’s a Wonderful Life» του Frank Kafka και «Trevor»

1987 – Καλύτερο ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για τις ταινίες «Artie Shaw: Time is All You’ve Got» και «Down and Out in America»

1969 – Καλύτερη ηθοποιός για τις Κάθριν Χέπμπορν και η Μπάρμπρα Στρέιζαντ

1950 – Καλύτερο ντοκιμαντέρ για τα A Chance to Live και So Much for So Little

1932 – Καλύτερος ηθοποιός για τους Φρέντρικ Μαρτς και Γουάλας Μπίρι