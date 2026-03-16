«Τα μέτρα ασφαλείας είναι αυστηρά στα φετινά Όσκαρ, και οι μεγαλύτερες ανησυχίες προήλθαν από τους κύκλους της όπερας και του μπαλέτου», αστειεύτηκε ο Κόναν Ο’Μπράιεν καθώς άνοιγε την 98η τελετή απονομής των Όσκαρ.

«Απλά έχουν θυμώσει που παραλείψατε την τζαζ», είπε ειρωνικά ο Ο’Μπράιεν στον Τιμοτέ Σαλαμέ, ο οποίος χαμογέλασε από το πλήθος.

Ο ηθοποιός του «Marty Supreme» αντιμετώπισε έντονες αντιδράσεις νωρίτερα αυτό τον μήνα λόγω των σχολίων που έκανε για τις τέχνες κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας συζήτησης που διοργάνωσαν τα περιοδικά Variety και CNN με τον Μάθιου Μακόναχι.

«Κανείς δεν ενδιαφέρεται πια για το μπαλέτο ή την όπερα», είπε ο Τιμοτέ Σαλαμέ σε μια δήλωση που είναι πολύ πιθανό να του στέρησε το Όσκαρ.

Ο Κόναν Ο’ Μπράιεν, ο οποίος επέστρεψε στη σκηνή των Όσκαρ μετά την παρουσίαση της τελετής πέρυσι, άνοιξε τη βραδιά με μια σκηνή στα παρασκήνια, όπου του έβαλαν ανοιχτόχρωμο μακιγιάζ και μια κοντή πορτοκαλί περούκα, μοιάζοντας με τη Gladys από την ταινία «Weapons».

Η κάμερα δείχνει τον Ο’ Μπράιεν να τρέχει μέσα από τα σκηνικά διαφόρων υποψήφιων ταινιών, ενώ μια ομάδα παιδιών τον κυνηγά, σε μια αναφορά στη διαβόητη σκηνή της ταινίας.

Ο Ο’ Μπράιεν μετατράπηκε μάλιστα σε χαρακτήρα κινουμένων σχεδίων, καθώς εμφανίστηκε στην ταινία του Netflix «KPop Demon Hunters».

Κατάφερε τελικά να φτάσει στη σκηνή των Όσκαρ, με τα παιδιά να συνεχίζουν να τον κυνηγούν.

Το «καρφί» για Έπστιν και Άντριου

Ο παρουσιαστής λίγα λεπτά αργότερα αστειεύτηκε λέγοντας ότι φέτος δεν υπάρχουν βρετανοί υποψήφιοι στις κατηγορίες Α΄ Ανδρικού και Α΄ Γυναικείου Ρόλου, προσθέτοντας πως αυτό συμβαίνει «επειδή εκεί συλλαμβάνουν τους παιδόφιλους».

Δεν θα μπορούσε να κάνει πιο ξεκάθαρη αναφορά στα αρχεία του Τζέφρι Έπστιν και στον πρίγκιπα Άντριου.

Η επιστροφή του Ο’Μπράιεν επιβεβαιώθηκε μόλις λίγες εβδομάδες μετά την περσινή τελετή απονομής των βραβείων, πολύ νωρίτερα από τη συνήθη φθινοπωρινή ανακοίνωση της Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών.

Η παρουσίαση του Ο’Μπράιεν έτυχε θερμής υποδοχής πέρυσι και συνέβαλε στην ελαφρά άνοδο της τηλεθέασης, σημειώνοντας το υψηλότερο ποσοστό των τελευταίων πέντε ετών.

«Φέτος, όμως, όλα πάνε μια χαρά»

«Ο Κόναν Ο’ Μπράιεν ήταν ο τέλειος παρουσιαστής — μας οδήγησε με δεξιοτεχνία μέσα στη βραδιά με χιούμορ, ζεστασιά και σεβασμό», δήλωσαν ο διευθύνων σύμβουλος της Ακαδημίας Μπιλ Κράμερ και η πρώην πρόεδρος Τζάνετ Γιανγκ σε ανακοίνωση για την επιστροφή του.

Ο Ο’Μπράιεν κράτησε τα αστεία του πέρυσι σε χαλαρό τόνο, απευθύνοντας φιλικά πειράγματα σε μερικούς από τους παρευρισκόμενους.

Ο κωμικός απέφυγε τα πολιτικά θέματα, αν και αναφέρθηκε στις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή, λέγοντας: «Σε μια στιγμή όπως αυτή, κάθε τελετή απονομής βραβείων μπορεί να φανεί εγωιστική και περιττή».

«Πέρυσι, όταν παρουσίαζα την εκδήλωση, το Λος Άντζελες καιγόταν. Φέτος, όμως, όλα πάνε μια χαρά», είπε ο Ο’Μπράιεν.