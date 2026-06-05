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Ο Δημήτρης Λιγνάδης προσήλθε το πρωί στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο (ΜΟΕ), περίπου μία ώρα πριν από την έναρξη της διαδικασίας. Στην αίθουσα βρέθηκαν και οι τρεις άνδρες, οι καταγγελίες των οποίων οδήγησαν τον πρώην καλλιτεχνικό διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Κατά την εκφώνηση των στοιχείων του, ο κατηγορούμενος δήλωσε άνεργος, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το τελευταίο διάστημα παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα Αρχαίων και Ιστορίας, ως φιλόλογος.

Η ένσταση της υπεράσπισης για την εισαγγελική έφεση

Με την έναρξη της ακροαματικής διαδικασίας, οι συνήγοροι υπεράσπισης υπέβαλαν ένσταση, ζητώντας να κηρυχθεί απαράδεκτη η εισαγγελική έφεση, που ασκήθηκε κατά της πρωτόδικης απόφασης.

Σύμφωνα με την υπεράσπιση, το κείμενο της έφεσης δεν περιλαμβάνει συγκεκριμένες νομικές πλημμέλειες της απόφασης, ούτε αντικρούει επαρκώς το σκεπτικό του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου. Παράλληλα, υποστηρίχθηκε ότι γίνεται επίκληση στοιχείων, που δεν είχαν τεθεί υπόψη του κατηγορούμενου.

Η θέση της εισαγγελέως: «Απαράδεκτη ως προς την αθώωση»

Η εισαγγελέας της έδρας υιοθέτησε εν μέρει τα επιχειρήματα της υπεράσπισης, εισηγούμενη να κριθεί απαράδεκτο το σκέλος της έφεσης που αφορά την επανεξέταση της αθωωτικής κρίσης για μία από τις καταγγελίες.

Όπως ανέφερε, μια έφεση κατά αθωωτικής απόφασης οφείλει να περιλαμβάνει ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, με σαφή αναφορά στα αποδεικτικά στοιχεία και στους συλλογισμούς που ανατρέπουν την κρίση του δικαστηρίου. Αντίθετα, κατά την άποψή της, η συγκεκριμένη έφεση παραθέτει περιστατικά, χωρίς να αντικρούει ουσιαστικά το σκεπτικό της αθώωσης.

Ωστόσο, πρότεινε να γίνει δεκτό το μέρος της έφεσης, που αφορά στο ύψος της επιβληθείσας ποινής.

Το πρωτόδικο δικαστήριο και η συνέχεια της υπόθεσης

Ο Δημήτρης Λιγνάδης δικάζεται για την υπόθεση που είχε προκαλέσει έντονο δημόσιο ενδιαφέρον, καθώς σε πρώτο βαθμό είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών με αναστολή, για δύο περιπτώσεις βιασμού 17χρονων το 2015, ενώ είχε αθωωθεί κατά πλειοψηφία για μία τρίτη κατηγορία, που αφορούσε σε 15χρονο.

Μετά την κλήρωση των ενόρκων, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο διέκοψε τη συνεδρίαση, με τη δίκη να συνεχίζεται στις 17 Ιουνίου.