Η αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων για τα 98α Βραβεία Όσκαρ έχει ξεκινήσει. Οι υποψηφιότητες ανακοινώνονται σήμερα, νωρίς το πρωί λόγω της ώρας που έχει καθιερώσει η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών στο Λος Άντζελες, περίπου στις 15.30 ώρα Ελλάδος.

Τα προγνωστικά και οι ισχυροί «παίκτες»

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δίνουν τα έγκυρα διεθνή μέσα, αλλά και τις βραβεύσεις στα Critics Choice Awards, τις παραγωγές που ξεχώρισαν στις Χρυσές Σφαίρες, τους βραβευμένους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, τις υποψηφιότητες που έχουν ήδη ανακοινωθεί στα βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών (SAG Awards) και του Σωματείου Παραγωγών της Αμερικής (PGA Awards) και τον…δεκάλογο των BAFTA της Βρετανικής Ακαδημίας, οι ταινίες που αναμένεται να «χτυπήσουν» το ρεκόρ των 14 υποψηφιοτήτων στα Oscars 2026 είναι:

Το βαμπιρικό θρίλερ «Sinners» («Αμαρτωλοί») του Ράιαν Κούγκλερ, εμπορική επιτυχία που «τρέχει» για διακρίσεις με στόχο υποψηφιότητες στις κατηγορίες καλύτερης ταινίας, σκηνοθεσίας και α΄ ανδρικού και β΄ γυναικείου ρόλου για τους Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Γούνμι Μοσάκου, αντίστοιχα.

Το «One battle after another» («Μια μάχη μετά την άλλη») του Πολ Τόμας Άντερσον, μαύρη κωμωδία και κοινωνικοπολιτική σάτιρα της εποχής μας που «μάχεται», κατά τα προγνωστικά, για υποψηφιότητες σε όλες τις μεγάλες κατηγορίες με τους Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, Σον Πεν και Τιάνα Τέιλορ να διεκδικούν με υψηλές αξιώσεις μια θέση στους α΄ και β΄ ρόλους για τις ερμηνείες τους.

Οι ταινίες «Άμνετ», «Marty Supreme», «Frankenstein», «Συναισθηματική Αξία» και «Βουγονία» του Γιώργου Λάνθιμου παραμένουν στο παιχνίδι των υποψηφιοτήτων διεκδικώντας το δικό τους μερίδιο.

Οι πρωταγωνιστές των ταινιών αυτών – από τους βραβευμένους στις Χρυσές Σφαίρες, Τζέσι Μπάκλεϊ («Άμνετ»), Τίμοθι Σαλαμέ («Marty Supreme») και Στέλαν Σκάρσγκαρντ («Συναισθηματική Αξία») μέχρι τον σταθερά ανερχόμενο πρωταγωνιστή του «Φρανκενστάιν», Τζέικομπ Ελόρντι και την σταθερά άξια βραβείου και κάτοχο δύο Οσκαρ, Έμα Στόουν του «λανθιμικού» σύμπαντος, ανήκουν στα μεγάλα οσκαρικά φαβορί της χρονιάς.

Οι «Αμαρτωλοί» μπορεί να γράψουν ιστορία – σημειώνουν οι παρατηρητές των Οσκαρ – με τις υποψηφιότητες τους, κοντράροντας γενναία το «Μια μάχη μετά την άλλη» του Πολ Τόμας Άντερσον.

«Μην αγνοείτε τον ενθουσιασμό που έχουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία ψηφοφόροι της Ακαδημίας για το εμπορικό καλοκαιρινό χιτ F1 με τον Μπραντ Πιτ», σημειώνει επίσης το Variety. Οι πιο προσεκτικοί δεν πρέπει να παραβλέψουν το μομέντουμ που κέρδισε τελευταία στιγμή, το αγαπητό σε πολλούς «Train Dreams» του Netflix.

Οι λίστες που πρέπει να έχουμε υπόψη μας

Ακολουθεί η λίστα των 10 υποψηφίων για το βραβείο καλύτερης ταινίας της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (BAFTA):

«The Ballad of Wallis Island», «Βουγονία», «Frankenstein», «Άμνετ», «I Swear», «Marty Supreme», «Nuremberg», «Μια μάχη μετά την άλλη», «Συναισθηματική αξία» και «Αμαρτωλοί».

Οι υποψηφιότητες της Ένωσης Παραγωγών Αμερικής (PGA) για την καλύτερη ταινία:

«Βουγονία», «F1», «Frankenstein», «Άμνετ», «Marty Supreme», «Μια μάχη μετά την άλλη», «Συναισθηματική αξία», «Αμαρτωλοί», «Train Dreams» και «Weapons».

Σημειώνουμε ότι οι Χρυσές Σφαίρες ανέδειξαν τις ταινίες «Άμνετ» ως καλύτερο δράμα και «Μια μάχη μετά την άλλη» ως καλύτερη ταινία στην κατηγορία κωμωδία μιούζικαλ.

Τέλος το Σωματείο των Ηθοποιών προτείνει τα «Frankenstein», «Άμνετ», «Marty Supreme», «Μια μάχη μετά την άλλη» και «Αμαρτωλοί» για το βραβείο καλύτερο καστ.

Για όσες και όσους ανυπομονούν, θυμίζουμε ότι η 98η τελετή απονομής των Οσκαρ 2026 θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC και για πρώτη φορά από το κανάλι YouTube της Αμερικανικής Ακαδημίας Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών σε περισσότερες από 200 περιοχές σε όλο τον κόσμο.