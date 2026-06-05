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Η Αμερική ευδόκησε να περάσει τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας που γιορτάζει φέτος χωρίς να υποστεί έως τώρα την μήνιν της Ενωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

Αλλά τώρα έσφιξαν τα γάλατα.

Η Ενωση περιέλαβε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ επειδή έβγαλε ανακοίνωση κατά της αποφυλάκισης του Γιωτόπουλου (2/6).

Βεβαίως οι άνθρωποι δεν ασχολούνται με τον Γιωτόπουλο τυχαία αλλά επειδή παρέα με τα φιλαράκια του της 17 Νοέμβρη δολοφονούσαν αμερικανούς πολίτες και δημόσιους λειτουργούς.

Και δεν ξέρω αν η ενόχληση ξαφνιάζει τους έλληνες δικαστές και εισαγγελείς, αλλά η αμερικανική πολιτεία δεν συνηθίζει να τρέφει μεγάλη συμπάθεια για όσους δολοφονούν τους ανθρώπους της.

Να σημειώσω άλλωστε η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ απευθύνεται στην ελληνική κυβέρνηση και σε καμία ένωση, σωματείο ή όμιλο. Λογικό. Οι κυβερνήσεις συνομιλούν με κυβερνήσεις, δεν πιάνουν κουβέντα με περαστικούς.

Ακόμη και στην Ουάσιγκτον λοιπόν ξέρουν τρόπους.

Η Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων όμως πού κολλάει και απαντάει μη ερωτώμενη; Μυστήριο. Ούτως ή άλλως, σε εισαγγελείς και δικαστές θα καταλήξει η απόφαση για τον Γιωτόπουλο. Αυτοί θα κάνουν ό,τι νομίζουν και θα τα ακούσουν αναλόγως.

Βεβαίως η αλήθεια είναι πως η απόσταση από τα καμώματα της Ζωής Κωνσταντοπούλου έως το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είναι μεγάλη. Δεν ξέρω αν η Ενωση άλλαξε ενδιαφέροντα ή αν μεγαλοπιάστηκε.

Αλλά εδώ στα διπλανά τους γραφεία οι εντεταλμένοι ευρωπαίοι εισαγγελείς έχουν κάνει μαντάρα το δίκαιο και τη δικονομία και η Ενωση το μόνο που έχει ζητήσει είναι να τους σεβόμαστε.

Προφανώς τους σεβόμαστε. Με την ελπίδα ότι θα σέβονται και εκείνοι την έννομη τάξη και τις αρμοδιότητές τους.

Διότι σε αντίθεση με την Αμερική που δεν αρέσει στους ημέτερους δικαστές και εισαγγελείς, εμείς δεν έχουμε κουλτούρα σερίφη. Δεν πιστεύουμε δηλαδή ότι το ζητούμενο είναι να βρεθεί απλώς κάποιος σερίφης για να τους βάλει όλους φυλακή.

Αν δεν κάνω λάθος αυτός είναι ο «ιερός σκοπός» του κόμματος Καρυστιανού και δεν βλέπω να ξεσηκώνει τα πλήθη.

Θέλω να πιστεύω λοιπόν πως στην περίπτωση Γιωτόπουλου ή στα Τέμπη ή στις έρευνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας οι δικαστές και εισαγγελείς θα κάνουν απλώς ευσυνείδητα κι αμερόληπτα τη δουλειά τους.

Τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο.

Και ότι θα αφήσουν την Αμερική να κάνει κι αυτή τη δουλειά της και να προστατεύει τους πολίτες της όπως νομίζει.

Στο κάτω κάτω μια χαρά δημοκρατία έχουν κι εκεί. Δεν περίμεναν την Ενωση Δικαστών και Εισαγγελέων να τους κάνει μάθημα.