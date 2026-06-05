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Η Μαριλίζα Αναστασοπούλου, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί τι έχει συμβεί στους κόλπους της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος και ποια η εμπλοκή του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο σημερινό επεισόδιο του podcast με τίτλο «Γιατί δεν μπορεί κανείς να σταθεί απέναντι από τον Ερντογάν» θα ακούσετε μεταξύ άλλων:

0:51 Πού οφείλεται ο αναβρασμός στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της Τουρκίας.

2:38 Με ποιο τρόπο καθαιρέθηκε ο Οζγκιούρ Οζέλ.

5:00 Το μέλλον της τουρκικής αντιπολίτευσης και η εδραίωση του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

6:43 Οι επερχόμενες προεδρικές εκλογές και η στρατηγική του Ερντογάν.

7:55 Η οικονομική κατάσταση της Τουρκίας και οι γεωπολιτικές κρίσεις.

9:47 Πόσο πιθανό είναι ο τουρκικός λαός να καταψηφίσει τον Ερντογάν.

10:53 Οι πιθανότητες να δούμε μία δημοκρατική στροφή της γείτονος χώρας.

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