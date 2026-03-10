Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Πανουσόπουλος, αφήνοντας πίσω του μια βαριά καλλιτεχνική κληρονομιά. Από τις ταινίες του μέχρι τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ο κορυφαίος σκηνοθέτης συνέδεσε την ελληνική εικόνα με διεθνείς παραγωγές, επηρεάζοντας γενιές κινηματογραφιστών και οπτικοακουστικών δημιουργών.

Μια ζωή στην υπηρεσία της εικόνας

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942 και από νωρίς στράφηκε στην τέχνη της εικόνας. Σπούδασε κινηματογράφο και φωτογραφία στο εξωτερικό και ξεκίνησε την καριέρα του ως διευθυντής φωτογραφίας και κινηματογραφιστής.

Στην πορεία του συνεργάστηκε, σε πλήθος σημαντικών παραγωγών και έφερε την κινηματογραφική του αισθητική σε διαφήμιση, τηλεόραση και μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις. Η συμβολή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυσχιδούς του δράσης.

Ο Πανουσόπουλος αφήνει πίσω του ένα σημαντικό έργο που συνέβαλε καθοριστικά στην εικόνα του ελληνικού κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής δημιουργίας, αποτελώντας έμπνευση για νέες γενιές δημιουργών.

Ως σκηνοθέτης γύρισε «Ταξίδι του Μέλιτος» το 1979 και συνέχισε με τους εμβληματικούς «Απέναντι», το 1981. Ακολούθησε η «Μανία» το 1985, το «Μ’ Αγαπάς;» το 1989, η «Ελεύθερη Κατάδυση» το 1995, το «Μια Μέρα τη Νύχτα» το 2001 και η «Τεστοστερόνη», το 2004.

Το «Σ’ Αυτή τη Χώρα Κανείς Δεν Ηξερε να Κλαίει», γυρισμένο το 2018, ήταν και η τελευταία του ταινία.

Το «αντίο» του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

Το 2005, το 46ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έκανε ένα αφιέρωμα στον Πανουσόπουλο, στο πλαίσιο του οποίου προβλήθηκαν οι ταινίες «Ταξίδι του μέλιτος», «Οι απέναντι», «Μανία», «Μ’ αγαπάς;», «Ελεύθερη κατάδυση», καθώς και οι τηλεοπτικές παραγωγές «Ταφεία», «Η γιορτή των προγόνων», «Millenium 2000» και «Η τελευταία δύση της χιλιετίας».

Συνδημιούργησε τη Φιλμική Εταιρεία μαζί με τον Νίκο Περάκη και τον Γιώργο Τσεμπερόπουλο.

Το 1977, ο Πανουσόπουλος έλαβε διάκριση ειδικών επιτεύξεων για τη φωτογραφία του στην ταινία «Άρχοντες» του Μανούσου Μανουσάκη.

Η ταινία του «Μανία» διαγωνίστηκε στο 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και το «Μ’ αγαπάς;» στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ της Βενετίας.

Σύζυγός του ήταν η ηθοποιός Μπέτυ Λιβανού και κόρη του η δημιουργός των Yam Αύρα Πανουσοπούλου. Κι η δεύτερη κόρη του, Μαργαρίτσα, ασχολείται με την υποκριτική.