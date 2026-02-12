Mια ακόμη κινηματογραφική εκδοχή του έργου «Ανεμοδαρμένα ύψη» προβάλλεται από την Πέμπτη στις αίθουσες και μας ζητά να… ξεχάσουμε ό,τι ξέραμε για το αριστούργημα της Εμιλι Μπροντέ. Η Μάργκο Ρόμπι και ο Τζέικομπ Ελροντι πρωταγωνιστουν στους ρόλους της Κάθι και του Χίθκλιφ στήνοντας μεταξύ τους ένα παράξενο ερωτικό παιχνίδι που μοιάζει περισσότερο με άσκηση στον σαδομαζοχισμό, κάτι που μπορεί να σημαίνει πολλά εισιτήρια για την ταινία, δεν παύει όμως να δηλώνει μια φτηνή προσέγγιση από την σκηνοθέτιδα Εμεραλντ Φερέλ της πολύ ανώτερης ταινίας «Πολλά υποσχόμενη γυναίκα».

Στο σημερινό επεισόδιο: το εμβληματικό ρομάντζο έδωσε την αφορμή στον Αντώνη Καρπετόπουλο και τον Γιάννη Ζουμπουλάκη να αναπτύξουν περισσότερο το θέμα ρομάντζο στο τελευταίο τους Podcast Σινεμά στη Σέντρα και να θυμηθούν ταινίες που έγραψαν ιστορία. Φανταστείτε, μιλάνε ακόμα και για την Μεγκ Ράιαν. Να είστε εκεί.