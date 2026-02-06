Τι σχέση ο Σαίξπηρ της Κλόε Ζάο με τον Ιωσήφ Στάλιν του Σεργκέι Λόζνιτσα; Στην μια πλευρά ο Ουίλιαμ Σαίξπηρ και το ιστορικό της δημιουργίας του θεατρικού αριστουργήματος του, «Αμλετ» στον «Αμνετ» της Κλόε Ζάο, ταινία υποψήφια και για πολλά Οσκαρ. Στην απέναντι όχθη, οι «Δύο εισαγγελείς» του Ουκρανού σκηνοθέτη Σεργκέι Λόζνιτσα, ο οποίος επιστρέφει στην εποχή των Δικών της Μόσχας και στην τρομοκρατία που επικρατούσε στην Ρωσική κοινωνία όταν επικεφαλής ήταν ο Ιωσήφ Στάλιν. Καμία σχέση η μία ταινία με την άλλη, πέρα από το γεγονός ότι και οι δύο ανήκουν στις ομορφότερες που παίζονται αυτή την εποχή στις αίθουσες

Στο σημερινό επεισόδιο: Οι ταινίες «Αμνετ» και «Οι δύο εισαγγελείς»δίνουν την αφορμή για μια χαλαρή κουβέντα που ξεκινά από τον τρόπο με τον οποίο ο κινηματογράφος έχει ασχοληθεί με τα έργα του Βάρδου και καταλήγει σε μια ανασκόπηση μεγάλων στιγμών του ρωσικού κινηματογράφου, καλύπτοντας όσο το δυνατόν περισσότερες περιόδους, από το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» του Σεργκέι Αϊζενστάιν μέχρι τον «Ψεύτη ήλιο» του Νικίτα Μιχάλκοφ. Πάντα μέσα από το Podcast Σινεμά στη Σέντρα.