Σοβαρή απειλή για το Ντουμπάι εξελίσσεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή σε μια χρονιά που άρχισε με ρεκόρ.

Η αεροπορική εταιρία Emirates ανακοίνωσε ότι θα αποκαταστήσει τις πτήσεις της από και προς το αεροδρόμιο του Ντουμπάι.

Νωρίτερα, η αεροπορική εταιρεία Emirates ανακοίνωσε ότι οι όλες οι πτήσεις προς και από το Ντουμπάι αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας, σύμφωνα με ανάρτηση της εταιρίας στο Χ.

All flights to and from Dubai have been suspended until further notice. ⚠️Please do not go to the airport. Emirates will share updates when available. We would like to thank our customers for their understanding and patience. The safety of our passengers and crew is our… pic.twitter.com/6NhEajVslU — Emirates Support (@EmiratesSupport) March 7, 2026

Η Emirates εκτελούσε κάποιες πτήσεις από το Ντουμπάι και το Αμπού Ντάμπι μέσω ασφαλών αεροδιαδρόμων.

Το διεθνές αεροδρόμιο του Ντουμπάι είναι ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο, με περισσότερους από 95 εκατομμύρια επιβάτες να διέρχονται από αυτό μόνο το 2025.

Το διεθνές αεροδρόμιο Χαμάντ της Ντόχα χειρίστηκε περισσότερους από 54 εκατομμύρια. Και τα δύο έχουν κλείσει εδώ και μέρες.