Ακύρωση εκατοντάδων νέων πτήσεων σήμερα, Δευτέρα 2 Μαρτίου 2026, εξαιτίας της επίθεσης των ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, εντείνει την παγκόσμια αναταραχή που ήδη έχει προκληθεί και στον τομέα των αερομεταφορών και η οποία εκτιμάται ότι η είναι η σοβαρότερη κρίσης αεροπλοΐας μετά την πανδημία της COVID-19 – που παρέλυσε τις παγκόσμιες αερομεταφορές.

Κλειστά τα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής

Τα μεγάλα αεροδρόμια της Μέσης Ανατολής – συμπεριλαμβανομένου του Ντουμπάι που συγκεντρώνει διεθνώς τη μεγαλύτερη κίνηση – παρέμειναν κλειστά για τρίτη συνεχόμενη ημέρα.

Σε πίεση οι μετοχές κορυφαίων αεροπορικών εταιρειών

Οι μετοχές των κορυφαίων αεροπορικών εταιρειών βρέθηκαν υπό σκληρή πίεση, με τον Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι η στρατιωτική δράση των ΗΠΑ ενδέχεται να διαρκέσει άλλες τέσσερις εβδομάδες.

Χιλιάδες ακυρώσεις πτήσεων

Μόνο το πρωί της Δευτέρας, ακυρώθηκαν 1.239 πτήσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες από τις αεροπορικές εταιρείες Emirates Airlines, με έδρα το Ντουμπάι, Etihad Airways, με έδρα το Αμπου Ντάμπι, και Qatar Airways, με έδρα την Ντόχα.

Ακυρώσεις πτήσεων στη Μέση Ανατολή έχουν ανακοινώσει επίσης και πολλές άλλες αεροπορικές εταιρείες.

Η Air India ακύρωσε πτήσεις την Κυριακή από το Δελχί, τη Βομβάη και το Αμριτσάρ προς μεγάλες πόλεις της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής.

Προβλήματα και στο «Ελ. Βενιζέλος»

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, από χθες, περισσότερες από 45 πτήσεις από και προς τη Μέση Ανατολή έχουν ακυρωθεί, ενώ η κατάσταση αναμένεται αμετάβλητη τουλάχιστον έως τις 4-5 Μαρτίου, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των αεροπορικών εταιρειών.

Η Aegean Airlines έχει προχωρήσει σε πλήρη αναστολή δρομολογίων προς κρίσιμους προορισμούς. Ηδη ανακοίνωσε ότι ακυρώνει όλες τις πτήσεις από και προς:

Τελ Αβίβ

Ερμπίλ (Βόρειο Ιράκ)

Βαγδάτη

Βηρυτό

Ντουμπάι

Αμπου Ντάμπι

Ριάντ

Τζέντα

Οι ακυρώσεις ισχύουν έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαρτίου, με πιθανότητα παράτασης αναλόγως των εξελίξεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες που «χτυπήθηκαν»

Σύμφωνα με την πλατφόρμα παρακολούθησης FlightAware, σχεδόν 2.800 πτήσεις ακυρώθηκαν το Σάββατο και 3.156 την Κυριακή.

Οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν πληγεί σοβαρότερα λόγω της κατάστασης είναι:

Η Emirates Airlines, η μεγαλύτερη διεθνής αεροπορική εταιρεία στον κόσμο, η οποία ανέστειλε όλες τις προγραμματισμένες πτήσεις από και προς το Ντουμπάι μέχρι τις 3 μ.μ. ώρα ΗΑΕ, σήμερα, Δευτέρα.

Η Etihad Airways, η οποία ανέστειλε όλες τις πτήσεις από και προς το Αμπου Ντάμπι μέχρι τις 2 μ.μ. ώρα ΗΑΕ, για σήμερα, Δευτέρα.

Η Qatar Airways, η οποία ανέστειλε τις πτήσεις μέχρι νεωτέρας λόγω του κλεισίματος του εναέριου χώρου του Κατάρ.

«Δεν υπάρχει τρόπος να ωραιοποιήσουμε την κατάσταση στους ταξιδιώτες», δήλωσε ο Χένρι Χάρτεβελντ, αναλυτής της αεροπορικής βιομηχανίας και πρόεδρος της Atmosphere Research Group. «Πρέπει να προετοιμαστούν για καθυστερήσεις ή ακυρώσεις τις επόμενες ημέρες, καθώς αυτές οι επιθέσεις συνεχίζονται – και ελπίζουμε να τελειώσουν».

Πηγή: Με πληροφορίες από το Guardian