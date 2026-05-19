«Όσο μακριά κι αν ταξιδεύουμε, η καρδιά μας χτυπά πάντα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στον τόπο που κρατά τόσα χρόνια τις ρίζες, το όραμα και τις αξίες μας», υπογράμμισε ο Αναστάσιος Δαυίδ, από το βήμα της εκδήλωσης για τη νέα επένδυση της Coca-Cola HBC, ύψους 31 εκατ. ευρώ στην Αττική, αποτελεί τη μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής στο είδος στη χώρα και μία από τις σημαντικότερες της Coca Cola HBC σε τρεις ηπείρους.

Ο πρόεδρος της Coca-Cola HBC, παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στο Mega Plant στο Σχηματάρι αναφέρθηκε στην ιστορική διαδρομή του ομίλου, υπενθύμισε ότι το ταξίδι ξεκίνησε το 1951 από τη Νιγηρία, ωστόσο η εταιρεία «ανδρώθηκε στη χώρα μας». Όπως εξήγησε, η γιγάντωση του ομίλου, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε παρουσία σε 29 χώρες, εξυπηρετώντας 760 εκατομμύρια καταναλωτές, οφείλεται σε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία, τους συνεργάτες και την Πολιτεία. «Μαζί κάναμε εκείνα τα βήματα και τις επενδύσεις που μας επέτρεψαν να αποκτήσουμε παγκόσμια παρουσία», σημείωσε.

«Επιλέγουμε το σωστό, αντί για το εύκολο»

Ο κ. Δαυίδ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο μοντέλο της βιώσιμης ανάπτυξης, το οποίο αποτελεί δομικό στοιχείο της εταιρικής κουλτούρας, κάτι που αποτυπώνεται και στη σταθερή παρουσία του ομίλου στην παγκόσμια κορυφή του Dow Jones Sustainability Index. «Στην πορεία αυτή, μάθαμε ότι δεν αρκεί να χτίσεις. Πρέπει να δημιουργείς βιώσιμα. Και σε αυτή τη βάση εστιάζουμε. Φροντίζοντας τους ανθρώπους μας μέσα από την εκπαίδευση και τη δημιουργία ευκαιριών για τη νέα γενιά. Δημιουργώντας δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες. Επιλέγοντας να κάνουμε το σωστό, αντί για το εύκολο», τόνισε ο κ. Δαυίδ.

Το Mega Plant στο Σχηματάρι, όπως είπε, αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της φιλοσοφίας, όντας μια πρότυπη, ενεργειακά σύγχρονη, εργοστασιακή μονάδα, όπου εφαρμόζονται οι βέλτιστες πρακτικές για τη διαχείριση του νερού και τη μείωση των απορριμμάτων. Παράλληλα, ο όμιλος λειτουργεί ως «γέφυρα» μεταφοράς τεχνογνωσίας, φέρνοντας στην Ελλάδα διεθνείς καλές πρακτικές και νέες τεχνολογίες, προσαρμοσμένες στις τοπικές ανάγκες.

Ο κ. Δαυίδ στάθηκε και στην επόμενη μέρα της εταιρείας και ειδικότερα στο νέο μεγάλο στρατηγικό βήμα του ομίλου στη μαύρη ήπειρο, με την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa. «Με την εξαγορά της Coca-Cola Beverages Africa, η Coca-Cola Hellenic θα βρίσκεται πλέον σε 43 χώρες, αγγίζοντας την καθημερινότητα 1,2 δισεκατομμυρίων καταναλωτών», σημείωσε ο κ. Δαυίδ, αποτυπώνοντας το μέγεθος της νέας επιχειρηματικής οντότητας που δημιουργείται.

Ψήφος εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και μήνυμα στον πρωθυπουργό

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρόεδρος της Coca-Cola HBC έστειλε ένα σαφές μήνυμα για τη συνέχεια, ξεκαθαρίζοντας ότι οι επενδύσεις στην εγχώρια αγορά θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. «Κοιτάζοντας μπροστά, εξακολουθούμε να χτίζουμε για το μέλλον. Όχι με πυροτεχνήματα, αλλά με ουσία, με συνέπεια, με τη δέσμευση να βάζουμε πάντα το εμείς πάνω από το εγώ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Απευθυνόμενος στον πρωθυπουργό, ο κ. Δαυίδ τον ευχαρίστησε για την παρουσία του, σημειώνοντας: «Κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Κυριάκο, ευχαριστούμε που με την παρουσία σας εδώ τιμάτε τη διαδρομή μας και τη σημασία της κοινής μας προσπάθειας για μια Ελλάδα με προοπτική, τόλμη και αυτοπεποίθηση». Επισφράγισε έτσι με τον καλύτερο τρόπο τη δέσμευση του ομίλου να παραμείνει βασικός πυλώνας της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Πηγή: OT.gr