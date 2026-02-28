Πολλές αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει προσωρινά πτήσεις προς περιοχές της Μέσης Ανατολής μετά την επίθεση των ΗΠΑ στο Ιράν.
Η AEGEAN ενημερώνει ότι προχωρά σε ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.
Η ελληνική αεροπορική εταιρεία διευκρινίζει ότι η απόφαση ελήφθη για λόγους ασφάλειας και στο πλαίσιο της συνεχούς αξιολόγησης των συνθηκών που επικρατούν στον εναέριο χώρο των συγκεκριμένων περιοχών.
Οι επιβάτες που έχουν προγραμματισμένες πτήσεις προς ή από τους συγκεκριμένους προορισμούς καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις της εταιρείας και να επικοινωνούν με την Aegean ή τους ταξιδιωτικούς τους πράκτορες για επανακρατήσεις, αλλαγές ή επιστροφές χρημάτων, σύμφωνα με την εμπορική πολιτική που θα εφαρμοστεί.
Η Aegean Airlines τονίζει ότι θα επανεξετάζει τακτικά την κατάσταση και θα ενημερώνει το επιβατικό κοινό για οποιαδήποτε αλλαγή στο πρόγραμμα πτήσεων, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Ποιες άλλες αεροπορικές μπλοκάρουν δρομολόγια
Το Reuters αναφέρεται σε μια σειρά από εταιρείες που ακύρωσαν τα προγραμματισμένα τα δρομολόγιά τους.
Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν κάνει ανακοινώσεις οι εξής εταιρείες:
- Lufthansa: Αναστέλλει πτήσεις από και προς Τελ Αβίβ (Ισραήλ), Βηρυτό (Λίβανος) και Ομάν μέχρι τις 7 Μαρτίου. Επίσης, δεν θα εκτελεστούν πτήσεις προς/από Ντουμπάι το Σάββατο και την Κυριακή.
- KLM: Ακύρωσε την πτήση Άμστερνταμ–Τελ Αβίβ που ήταν προγραμματισμένη για το Σάββατο.
- Air France: Ακυρώνει πτήσεις προς και από Τελ Αβίβ και Βηρυτό για τις 28 Φεβρουαρίου.
- Air Arabia: Ακύρωσε πτήσεις προς Ιράν, Ιράκ και άλλες περιοχές της Μέσης Ανατολής.
- Wizz Air: Αναστέλλει όλες τις πτήσεις από και προς Ισραήλ, Ντουμπάι, Άμπου Ντάμπι και Αμμάν άμεσα έως τις 7 Μαρτίου. H αεροπορική εταιρεία θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και παραμένει σε συνεχή επαφή με τις τοπικές και διεθνείς αρχές, τους οργανισμούς ασφάλειας της αεροπορίας και τους σχετικούς κυβερνητικούς φορείς. Οι επιχειρησιακές αποφάσεις θα επανεξετάζονται συνεχώς και το πρόγραμμα πτήσεων ενδέχεται να προσαρμοστεί ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης. «Η ασφάλεια των επιβατών, του πληρώματος και των αεροσκαφών παραμένει η ύψιστη προτεραιότητα της Wizz Air. Αναγνωρίζουμε την αναστάτωση που ενδέχεται να προκληθεί και ευχαριστούμε τους επιβάτες μας για την κατανόησή τους. Οι επιβάτες, των οποίων επηρεάζονται οι κρατήσεις τους, θα ενημερωθούν απευθείας σχετικά με τις διαθέσιμες επιλογές τους», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.