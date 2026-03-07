Η γαστρονομία είναι ένας χώρος δημιουργίας, έμπνευσης και προσωπικής έκφρασης. Ένας χώρος όπου το ταλέντο, η φαντασία και η τεχνική θα έπρεπε να είναι τα μόνα κριτήρια επιτυχίας. Κι όμως, πίσω από τη λάμψη των βραβείων και των διάσημων εστιατορίων, η πραγματικότητα για πολλές γυναίκες σεφ παραμένει διαφορετική. Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στον αγώνα για την ισότητα των φύλων, οι ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν, συχνά σιωπηλές αλλά βαθιά ριζωμένες.

Οι σεφ που έχουν φωνή και υπεροχή

Στόχος μας ήταν να φιλοξενήσουμε δυνατές φωνές της ελληνικής γαστρονομίας, γυναίκες που καθημερινά προσπαθούν, δημιουργούν και γοητεύουν μέσα από την κουζίνα τους. Η συνάντησή μας έγινε στο Iodio, εκεί που η Γεωργιάννα Χιλιαδάκη μαζί με τις Δανάη Βορίδου και Ερασμία Μπαλάσκα δημιουργούν μεταμορφώνοντας τη θάλασσα σε πιάτα που γράφουν ιστορία. Τέσσερις ακόμη σεφ, η Σταυριανή Ζερβακάκου, η Κρυσταλλία Καραγεώργου, η Νάντια Μακρυγιάννη και η Μάγκυ Ταμπακάκη, γυναίκες δυναμικές και ασταμάτητες, ήρθαν να μας περιγράψουν την πορεία τους, να καταθέσουν τη δική τους θέση για τις ανισότητες αλλά και να μας πουν τι έχει νόημα να αλλάξει για να κατακτήσουμε τη ελευθερία και την αξιοκρατία που αξίζει σε όλες μας.

Όσα πρέπει να αλλάξουν

Εδώ βρίσκονται μερικές από τις αλήθειες της παγκόσμιας γαστρονομίας, με γεύση στυφή και ακραία ξεπερασμένη.

Το μισθολογικό χάσμα

Το πρόβλημα ξεκινά από τα βασικά. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι γυναίκες εξακολουθούν να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για την ίδια ή παρόμοια εργασία. Διεθνείς μελέτες δείχνουν ότι κατά μέσο όρο οι γυναίκες κερδίζουν περίπου το 83% των αποδοχών των ανδρών, γεγονός που μεταφράζεται σε ένα παγκόσμιο μισθολογικό χάσμα περίπου 17%.

Πίσω από αυτό το ποσοστό κρύβονται πολλοί παράγοντες: η μικρότερη πρόσβαση σε υψηλόβαθμες θέσεις, η μεγαλύτερη παρουσία των γυναικών σε χαμηλότερα αμειβόμενους τομείς αλλά και τα μεγάλα «διαλείμματα» στην επαγγελματική πορεία λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων. Ακόμη και όταν γυναίκες και άνδρες διαθέτουν τα ίδια προσόντα και εργάζονται στις ίδιες θέσεις, η διαφορά στις αποδοχές συχνά παραμένει.

Η κορυφή της γαστρονομίας παραμένει ανδροκρατούμενη

Η ανισότητα γίνεται ακόμη πιο εμφανής στην κορυφή της γαστρονομικής πυραμίδας. Παρότι όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν το επάγγελμα του σεφ, η παρουσία τους στα πιο αναγνωρισμένα εστιατόρια του κόσμου παραμένει περιορισμένη.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα με διεθνείς έρευνες, ανάμεσα σε περισσότερα από 2.200 εστιατόρια με αστέρια Michelin σε 16 χώρες, μόλις το 6% διευθύνεται από γυναίκες σεφ. Ακόμη και ανάμεσα στα 100 καλύτερα εστιατόρια του κόσμου, το ποσοστό των γυναικών επικεφαλής σεφ δεν ξεπερνά το 6,7%.

Το γεγονός αυτό δεν σχετίζεται με έλλειψη ταλέντου ή δημιουργικότητας. Αντίθετα, πολλές γυναίκες σεφ διακρίνονται για την τεχνική και τη φαντασία τους. Ωστόσο συχνά συναντούν εμπόδια που δεν είναι πάντα ορατά: στερεότυπα γύρω από τον ρόλο των φύλων, περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης και εξαντλητικά ωράρια που δυσκολεύουν την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Η σκληρή πραγματικότητα της κουζίνας

Πέρα από την αναγνώριση και τα βραβεία, πολλές γυναίκες σεφ βρίσκονται αντιμέτωπες με μια ακόμη πρόκληση: την κουλτούρα που επικρατεί σε πολλές επαγγελματικές κουζίνες.

Ο χώρος της εστίασης χαρακτηρίζεται από έντονους ρυθμούς, αυστηρή ιεραρχία και μεγάλη πίεση. Σε αρκετές περιπτώσεις, αυτό το περιβάλλον συνοδεύεται από επιθετική συμπεριφορά, λεκτική κακοποίηση ή ακόμη και περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Δημοσιογραφικές έρευνες και μαρτυρίες εργαζομένων έχουν αναδείξει ότι τέτοια φαινόμενα δεν είναι μεμονωμένα.

Πολλές γυναίκες σεφ αναφέρουν ότι αναγκάζονται να αποδεικνύουν διαρκώς την αξία τους σε ένα χώρο που παραδοσιακά κυριαρχείται από άνδρες. Σε ορισμένες κουζίνες η σκληρή ή προσβλητική συμπεριφορά θεωρείται ακόμη μέρος της «παραδοσιακής» κουλτούρας του επαγγέλματος.

Όταν η φωνή των γυναικών απουσιάζει

Η ανισότητα αποτυπώνεται και στη δημόσια παρουσία του κλάδου. Σε γαστρονομικά συνέδρια, ημερίδες και επαγγελματικές εκδηλώσεις, οι γυναίκες εξακολουθούν να είναι λιγότερες ως ομιλήτριες ή βασικές προσκεκλημένες. Η παρουσία σε τέτοιες διοργανώσεις δεν είναι μόνο θέμα προβολής. Αποτελεί βασικό εργαλείο δικτύωσης, ανταλλαγής γνώσεων και επαγγελματικής εξέλιξης. Όταν οι γυναίκες δεν έχουν την ίδια εκπροσώπηση σε αυτά τα βήματα, η αναγνώριση και οι ευκαιρίες που προκύπτουν από αυτά παραμένουν άνισες.

Οι 7 σεφ παίρνουν θέση

