Η πίεση στους προϋπολογισμούς των κρατών του Κόλπου ενδέχεται να τα οδηγήσει σε επανεξέταση των επενδύσεών τους στο εξωτερικό και των μελλοντικών δεσμεύσεών τους, καθώς αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τις οικονομικές επιπτώσεις από τον πόλεμο στο Ιράν.

Αξιωματούχος από τον Κόλπο δήλωσε στους Financial Times ότι αυτό θα μπορούσε να επηρεάσει τα πάντα, από επενδυτικές δεσμεύσεις προς ξένα κράτη ή εταιρείες μέχρι χορηγίες σε αθλητικά γεγονότα, συμβάσεις με επιχειρήσεις και επενδυτές ή ακόμη και πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων.

Ο ίδιος ανέφερε ότι τρεις από τις τέσσερις μεγάλες οικονομίες του Κόλπου – Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ και Κατάρ — έχουν συζητήσει από κοινού τις πιέσεις που δέχονται οι προϋπολογισμοί και οι οικονομίες τους, χωρίς όμως να κατονομάσει τα κράτη που συμμετείχαν.

Εσωτερική αξιολόγηση για τις χώρες του Κόλπου

«Αρκετές χώρες του Κόλπου έχουν ξεκινήσει εσωτερική αξιολόγηση για να διαπιστώσουν αν μπορούν να επικαλεστούν ρήτρες ανωτέρας βίας σε υφιστάμενα συμβόλαια, ενώ παράλληλα επανεξετάζουν τις τρέχουσες και μελλοντικές επενδυτικές δεσμεύσεις τους, ώστε να μετριάσουν την αναμενόμενη οικονομική πίεση από τον πόλεμο», ανέφερε. «Ιδίως αν η σύγκρουση και τα συναφή έξοδα συνεχιστούν με τον ίδιο ρυθμό».

Πρόσθεσε ότι η κίνηση αυτή αποτελεί προληπτικό μέτρο, αποτέλεσμα «των πιέσεων στους προϋπολογισμούς αυτών των χωρών λόγω της μείωσης των εσόδων από την ενέργεια — εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής ή της αδυναμίας μεταφοράς — καθώς και των επιπτώσεων στους τομείς του τουρισμού και της αεροπορίας, σε συνδυασμό με την αύξηση των αμυντικών δαπανών».

Σύμβουλος κυβέρνησης κράτους του Κόλπου δήλωσε ότι το ενδεχόμενο επανεξέτασης επενδύσεων από τα πλούσια αυτά κράτη έχει ήδη τραβήξει την προσοχή του Λευκού Οίκου. Τα κράτη του Κόλπου διαχειρίζονται μερικά από τα μεγαλύτερα και πιο ενεργά κρατικά επενδυτικά ταμεία στον κόσμο, ενώ η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ είχαν δεσμευτεί πέρυσι να επενδύσουν εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ, μετά την επίσκεψη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή.

Παράλληλα, αποτελούν μεγάλους χρηματοδότες αθλητικών διοργανώσεων παγκοσμίως και επενδύουν σημαντικά και στο εσωτερικό τους, με στόχο την ανάπτυξη των οικονομιών τους και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων.

Πίεση προς τον Τραμπ

Οποιαδήποτε κίνηση που θα επηρεάσει επενδύσεις στις ΗΠΑ ή σε άλλα δυτικά κράτη ενδέχεται να αυξήσει την πίεση προς τον Τραμπ να επιδιώξει μια διπλωματική στρατηγική για τον τερματισμό του πολέμου.

Τα πλούσια σε πετρέλαιο κράτη του Κόλπου έχουν εμπλακεί στη σύγκρουση που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, με την Τεχεράνη να εξαπολύει σφοδρή απάντηση εναντίον των περιφερειακών συμμάχων της Ουάσινγκτον. Ο πόλεμος έχει σχεδόν παραλύσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ — μια κρίσιμη θαλάσσια αρτηρία από την οποία διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου — ενώ τουλάχιστον δέκα δεξαμενόπλοια έχουν δεχθεί πλήγματα στον Κόλπο.

Το Κατάρ, ο δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, αναγκάστηκε αυτή την εβδομάδα να κηρύξει κατάσταση ανωτέρας βίας, αφού ανέστειλε την παραγωγή έπειτα από επίθεση με drone στο βασικό του εργοστάσιο LNG. Παράλληλα, ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας έχει επίσης δεχθεί πλήγμα.

Το Ιράν έχει επίσης στοχοποιήσει αμερικανικές βάσεις και πρεσβείες στην περιοχή, καθώς και αεροδρόμια, ξενοδοχεία και κατοικίες, προκαλώντας σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές και τον τουρισμό.

Τα κράτη του Κόλπου είχαν πιέσει τον Τραμπ να αποφύγει μια επίθεση και να επιδιώξει διπλωματική λύση με το Ιράν, ωστόσο τελικά βρέθηκαν να υφίστανται τις συνέπειες των αντιποίνων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Υπολογίσατε τις παράπλευρες απώλειες πριν πατήσετε τη σκανδάλη;»

Ο Χαλάφ αλ-Χαμπτούρ, γνωστός επιχειρηματίας από τα ΗΑΕ, εξέφρασε την απογοήτευση πολλών χωρών του Κόλπου για το γεγονός ότι παρασύρθηκαν σε έναν πόλεμο που προκάλεσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απευθυνόμενη στον Τραμπ.

«Μια άμεση ερώτηση: ποιος σας έδωσε την εξουσιοδότηση να σύρετε την περιοχή μας σε πόλεμο με το Ιράν; Και με ποια βάση πήρατε αυτή την επικίνδυνη απόφαση;» έγραψε στο X. «Υπολογίσατε τις παράπλευρες απώλειες πριν πατήσετε τη σκανδάλη;»

Υπενθύμισε επίσης ότι τα κράτη του Κόλπου αναμενόταν να αποτελέσουν βασικούς χρηματοδότες του σχεδίου του Τραμπ για την ανοικοδόμηση της Γάζας και υποστηρικτές της ευρύτερης πρωτοβουλίας του με τίτλο «Board of Peace».

Όπως ανέφερε, οι αραβικές χώρες του Κόλπου «έχουν συνεισφέρει δισεκατομμύρια δολάρια με στόχο τη στήριξη της σταθερότητας και της ανάπτυξης», προσθέτοντας: «Αυτές οι χώρες έχουν σήμερα το δικαίωμα να ρωτήσουν: πού πήγαν αυτά τα χρήματα; Χρηματοδοτούμε πρωτοβουλίες ειρήνης ή χρηματοδοτούμε έναν πόλεμο που μας εκθέτει σε κίνδυνο;»