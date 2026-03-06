Tην Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η Imagine Visual Arts στην Παιανία εγκαινιάζει την ομαδική έκθεση «Αόρατες Ραφές», μια εικαστική συνάντηση σαράντα οκτώ δημιουργών του Συλλόγου Εικαστικών Μεσογαίας που προσεγγίζουν το γυναικείο βίωμα μέσα από διαφορετικές καλλιτεχνικές γλώσσες. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν από τις 19:00 έως τις 22:00, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Η έκθεση επιχειρεί να φωτίσει εκείνες τις αθέατες δυνάμεις που συγκρατούν τον κοινωνικό ιστό: πράξεις φροντίδας, ανθεκτικότητας, γνώσης και δημιουργικής συνέχειας που συχνά παραμένουν εκτός του δημόσιου βλέμματος. Ο τίτλος λειτουργεί ως μεταφορά: όπως οι ραφές που κρατούν ένα ένδυμα ενωμένο χωρίς να φαίνονται, έτσι και οι μηχανισμοί που διαμορφώνουν τη γυναικεία εμπειρία όπως η καθημερινή μέριμνα, η μεταβίβαση εμπειρίας, η αθόρυβη οργάνωση του κοινού βίου, συγκροτούν τη δομή της κοινωνίας χωρίς να διεκδικούν ορατότητα.

Στο εκθεσιακό πεδίο συνυπάρχουν ζωγραφική, γλυπτική, φωτογραφία και μικτές τεχνικές, δημιουργώντας μια πολυφωνική εικαστική αφήγηση. Υλικά όπως ύφασμα, νήμα, μέταλλο, γυαλί και οργανικές ύλες λειτουργούν συμβολικά, μεταφέροντας στη γλώσσα της τέχνης τη μνήμη της χειρονομίας, της εργασίας και της καθημερινής εμπειρίας. Το οικιακό και το καθημερινό μετατοπίζονται από το περιθώριο στο κέντρο της εικαστικής πράξης, αποκτώντας νέα αισθητική και κοινωνική διάσταση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η οπτική ταυτότητα της έκθεσης: σαράντα οκτώ σημεία, όσοι και οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες, ενώνονται με τη λογική του “connect the dots” και σχηματίζουν τη μορφή της Αφροδίτης, αρχέτυπο της γυναικείας παρουσίας στην ιστορία της τέχνης. Η εικόνα συμπυκνώνει το βασικό σκεπτικό της διοργάνωσης: η μορφή γεννιέται μέσα από τη σύνδεση και η συλλογικότητα μετατρέπεται σε δημιουργική δύναμη.

Σε επιμέλεια της ιστορικού τέχνης Ελένης Γατσά, η έκθεση συγκροτεί έναν χώρο διαλόγου όπου διαφορετικές εικαστικές φωνές συνυφαίνονται σε μια κοινή αφήγηση για τη σύγχρονη γυναικεία ταυτότητα — μια ταυτότητα σύνθετη, δυναμική και διαρκώς μεταβαλλόμενη.

Συμμετέχουν οι καλλιτέχνες

Αδαμοπούλου Διονυσία, Αϊβάζογλου Αχιλλέας, Αλατσάκης Χρήστος, Ανδρικοπούλου Όλγα, Αντωνοπούλου Νικολέττα, Βέλλιου Έλλη, Βλαχάκη Μαρίνα, Γαβαλάς Γιάννης, Γαροφαλάκη Γιούλη, Γεωργιάδου Μαρία, Γιώγος Έννιος Έρως, Γρίβα Εύη, Δάβρη Σίσσυ, Δημοπούλου Μάχη, Δικέφαλος Κώστας, Θεοδοσία Παπαδοπούλου, Θέος Βασίλης, Ισακίδη Αλεξάνδρα, Καραμούζη Ράνια, Κατσιαφίκα Νταϊάν, Κελαϊδή Μαρία, Κοροβέση Αγγέλικα, Κοτσομίτη Λου, Λυρίτη Μπέττυ, Μανίνης Δημήτρης, Μαντζιώρου Νατάσσα, Μητσιάλη Φούλη, Μικροπούλου Ηλέκτρα, Μπέργιου Ρίκα, Μπερτόλης Θωμάς, Μπλιάτσου Γεωργία, Νταγιαντά Μαίρη, Παππά Άννα, Πολίτη Κωνσταντίνα, Πολύζος Βαγγέλης, Σόρογκας Σωτήρης, Σπανός Μάνος, Σταμάτη Αθηνά, Σταύρου Τίτα, Σωτηρίου Δήμητρα, Σωτηροπούλου Σοφία, Τζιομάκα Δήμητρα, Φυρίγου Ζωζεφίνα, Χαρολίδης-Χάρρις Νικόλας, Χατζή Αθηνά, Χριστάνα Γεωργία, Χριστοδουλίδου Ιφιγένεια, Ψαρράκη-Φεσατίδου Αγάπη.

Το κοινό μπορεί να επισκεφθεί την έκθεση έως τις 29 Μαρτίου με ελεύθερη είσοδο τις εξής ημέρες και ώρες:

Τρίτη – Παρασκευή 12:00–21:00

Σάββατο: 11:00 – 16:00

Πληροφορίες για την Έκθεση:

Διεύθυνση: ∆ηµητρίου Ι. Χούντα 21 & Χρ. Γιαννάκη, Παιανία

Επιμέλεια έκθεσης: Ελένη Γατσά – Ιστορικός Τέχνης

Εγκαίνια: Κυριακή 8 Μαρτίου 2026, ώρα 19:00–22:00

Διάρκεια: 8 – 29 Μαρτίου 2026

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη- Παρασκευή 12:00 – 21:00, Σάββατο 11:00 – 16:00