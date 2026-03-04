Έντονη ανησυχία επικρατεί για 85 Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται σε δέκα πλοία στον Περσικό Κόλπο, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και διαδοχικών επιθέσεων στην ευρύτερη περιοχή. Τέσσερα ακόμη πλοία παραμένουν εκτός των Στενών του Ορμούζ, αναμένοντας οδηγίες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πληρώματα παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, ενώ προβληματισμός υπάρχει για τη διάρκεια παραμονής τους στην περιοχή, καθώς και για την επάρκεια καυσίμων και προμηθειών.

Στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη κινούνται περίπου 325 πλοία ελληνικών συμφερόντων, τα οποία φέρουν ξένη σημαία.

Ήδη έχουν καταγραφεί επιθέσεις με πυραύλους και drones σε εμπορικά πλοία, καθώς και πλήγματα σε λιμενικές και υπεράκτιες εγκαταστάσεις. Υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ναυτικών και έναν νεκρό.

Παράλληλα, στη Ντόχα και στο Ντουμπάι βρίσκονται δύο κυπριακά κρουαζιερόπλοια με Έλληνες ναυτικούς στα πληρώματα, ενώ Έλληνες παραμένουν και σε ιδιωτικές θαλαμηγούς στο Κατάρ.

«Είμαστε κλεισμένοι στο σκάφος και βλέπουμε πυραύλους και ακούμε θορύβους από εκρήξεις. Πολλά από τα συντρίμμια πέφτουν δίπλα στο σκάφος μας. Είμαστε φοβισμένοι και ταραγμένοι. Σκέφτομαι πότε θα φτάσουμε σπίτια μας με το καλό», αναφέρει μάρτυρας.

Ο Περσικός Κόλπος είναι η αρτηρία της παγκόσμιας οικονομίας. Από εκεί περνά περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Κάθε αναταραχή επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη. Οι Έλληνες ναυτικοί είναι οι αφανείς ήρωες της παγκόσμιας οικονομίας.

Για την ώρα, οι οικογένειες τους στην Ελλάδα περιμένουν ένα μόνο μήνυμα. Ότι οι άνθρωποί τους θα γυρίσουν σπίτι ασφαλείς.υ πετρελαίου. Οι οικογένειες των ναυτικών στην Ελλάδα παρακολουθούν με αγωνία τις εξελίξεις, αναμένοντας την ασφαλή επιστροφή τους.