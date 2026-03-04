Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απευθύνθηκε το βράδυ της Τετάρτης στους πολίτες, διαβεβαιώνοντας ότι η Κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών. Τόνισε παράλληλα ότι η Κύπρος δεν μετέχει και ούτε προτίθεται να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση, ενώ ανακοίνωσε νέα μέτρα για την έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωση των πολιτών.

«Η Κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών», είπε το βράδυ της Τετάρτης ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σε διάγγελμά του προς τον κυπριακό λαό αναφορικά με την κρίση που έχει ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή, ενώ τόνισε ότι η Κύπρος δεν μετέχει με οιπονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης.

«Πρώτιστο μέλημά μας, ύψιστη και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας, είναι η ασφάλεια της χώρας μας, και όλων εσάς. Προς αυτή την κατεύθυνση, το σύνολο της Κυβέρνησης και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας, βρίσκονται από την πρώτη στιγμή σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η Κυβέρνηση ενεργεί με υπευθυνότητα, διαφάνεια και μοναδικό γνώμονα, θέλω να το επαναλάβω, την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών».

Σημείωσε μάλιστα, ότι «η έγκαιρη και αξιόπιστη ενημέρωσή σας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υπεύθυνη και ομαλή διαχείριση της όλης κατάστασης».

Για αυτό τον λόγο, ανέφερε «η πληροφόρηση παρέχεται σταθερά και υπεύθυνα μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας της Κυβέρνησης, ώστε όλοι να έχετε ορθή και έγκαιρη ενημέρωση, αξιόπιστες πληροφορίες και φυσικά σαφείς οδηγίες».

Έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης

Πρόσθεσε παράλληλα, ότι ως πρόσθετο μέσο άμεσης ενημέρωσης και καθοδήγησης των πολιτών, ενεργοποιείται από σήμερα, σε δοκιμαστική βάση, έκτακτο σύστημα τηλεειδοποίησης, ώστε εάν και εφόσον απαιτείται, να αποστέλλονται από την Πολιτική Άμυνα, απευθείας μηνύματα στο κινητό τους.

«Την ίδια ώρα, εργαζόμαστε για τον ασφαλή επαναπατρισμό όλων των Κυπρίων που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο εξωτερικό», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ήδη έχουν αφιχθεί οι πρώτες πτήσεις με επαναπατρισθέντες.

Παράλληλα, ο Πρόεδρος τόνισε ότι «η πατρίδα μας δεν μετέχει με οιπονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο, τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Πάντοτε, ως μέρος της λύσης και ποτέ ως μέρος του προβλήματος», επισήμανε προσθέτωντας ότι «πράττουμε ό,τι πρέπει με υπευθυνότητα».

«Από την πρώτη στιγμή βρισκόμαστε σε συνεχή επαφή με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τρίτα κράτη, για περαιτέρω ενίσχυση των προσπαθειών μας», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. «Και είναι στο πλαίσιο αυτό που εξασφαλίσαμε την άμεση και πολύτιμη βοήθεια της Ελλάδας και της Γαλλίας, ενώ βρισκόμαστε σε προχωρημένες διαβουλεύσεις και με άλλα κράτη, και σύντομα θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις», σημείωσε, εκφράζοντας τις θερμές του ευχαριστίες εκ μέρους του κυπριακού λαού, της κυπριακής Κυβέρνησης για την έμπρακτη και ουσιαστική στήριξη.

«Οι στιγμές απαιτούν συνεργασία και νηφαλιότητα. Δεν θα πάψουμε στιγμή να εργαζόμαστε, με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια της χώρας και του λαού μας», κατέληξε.