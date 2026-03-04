Το ιρανικό καθεστώς προειδοποιεί ότι θα πλήξει πόλεις ευρωπαϊκών κρατών σε περίπτωση που αυτά στηρίξουν στρατιωτικές επιχειρήσεις υπό τις ΗΠΑ. Ευρώπη και Μέση Ανατολή ενισχύουν άμεσα τα μέτρα ασφαλείας, καθώς η Τεχεράνη διαθέτει πολλαπλά εργαλεία πίεσης και επίθεσης: Από drones που ήδη έπληξαν την Κύπρο, μέχρι βαλλιστικούς πυραύλους, «δολοφονικές ομάδες» και κυβερνοδυνατότητες.

Η Ευρώπη βρίσκεται σε υψηλό συναγερμό, προσπαθώντας να προλάβει χτυπήματα σε στρατιωτικές και πολιτικές υποδομές. Η επόμενη κίνηση των κυβερνήσεων της θα καθορίσει την κλιμάκωση ή τον περιορισμό των ιρανικών απειλών.

Πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς: Αθήνα, Βερολίνο και Ρώμη στο στόχαστρο

Το Ιράν αναπτύσσει βαλλιστικούς πυραύλους που θα μπορούσαν να φτάσουν έως και 10.000 χιλιόμετρα, θέτοντας εντός βεληνεκούς ευρωπαϊκές και αμερικανικές πόλεις.

Σύμφωνα με το Politico, πυραύλοι μεσαίου βεληνεκούς (~2.000 χλμ.), όπως οι Sejjil και Khorramshahr, μπορούν να φτάσουν στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, καλύπτοντας Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία, ανάλογα με την αφετηρία εκτόξευσης.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι με ελαφρύτερη κεφαλή, ο Khorramshahr θα μπορούσε να φτάσει και στο Βερολίνο ή τη Ρώμη. Παρόλα αυτά, ο αριθμός τέτοιων μεγάλου βεληνεκούς πυραύλων είναι περιορισμένος.

Η Ρουμανία ενίσχυσε την ασφάλεια στο αμερικανικό αντιπυραυλικό σύστημα στη ΝΑΤΟΪκή βάση του Deveselu, που έχει σχεδιαστεί για να αναχαιτίζει πιθανές ιρανικές επιθέσεις.

Το Ιράν έχει μέχρι τώρα θέσει 2.000 χλμ. ως «ανώτατο όριο» για το βαλλιστικό του πρόγραμμα, περιορίζοντας την άμεση απειλή για την πλειονότητα της Ευρώπης, αλλά διατηρώντας την ικανότητα περιφερειακής επίδρασης.

Drones «Shahed» και… εκρηκτικά παιχνίδια: το νέο όπλο του Ιράν

Τα ιρανικά drones «Shahed» έχουν βεληνεκές έως 2.500 χλμ. και έχουν χρησιμοποιηθεί από ρωσικές δυνάμεις στην Ουκρανία.

Ένα τέτοιο drone έπληξε ήδη τη βρετανική βάση RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου, πιθανότατα εκτοξευμένο από τον Λίβανο, μέσω της Χεζμπολάχ.

Drones, ακόμη και του εμπορίου μέχρι και παιχνίδια, θα μπορούσαν να προκαλέσουν χάος σε αεροδρόμια, στρατιωτικές βάσεις και άλλα κρίσιμα σημεία σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Δίκτυα μυστικών πρακτόρων και οργανωμένων εγκληματικών ομάδων μπορούν να συντονίσουν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ακόμα και σε αστικούς στόχους.

Περισσότερες επιθέσεις με drones θα μπορούσαν να είναι οικονομικά φθηνές, γρήγορες και δυσδιάκριτες, δυσχεραίνοντας την άμυνα των χωρών.

Δολοφονικές ομάδες και ιστορικά σχέδια επιθέσεων στην Ευρώπη

Το Ιράν έχει μακρά ιστορία στοχευμένων επιθέσεων σε ευρωπαϊκό έδαφος, με κράτη να καταγράφουν σχέδια δολοφονιών και τρομοκρατικές ενέργειες.

Την τελευταία 10ετία, μεταξύ των περιστατικών που σημειώθηκαν ήταν η σύλληψη του ιρανού διπλωμάτη Ασσαντολάχ Ουαλάντ Ασαντί, για την παροχή εκρηκτικών σε ένα ζευγάρι που είχε αναλάβει να βομβαρδίσει μια μεγάλη συγκέντρωση του Εθνικού Συμβουλίου Αντίστασης του Ιράν (NCRI). Ο Ασαντί καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης.

Μετά από μαζικές κυβερνοεπιθέσεις κατά των κρατικών υποδομών, η αλβανική κυβέρνηση διέκοψε επίσημα κάθε σχέση με το Ιράν, το 2022. Τέσσερα χρόνια νωρίτερα, τα Τίρανα είχαν απελάσει τον ιρανό πρέσβη και αρκετούς διπλωμάτες για τη συνωμοσία τους σε βομβιστική επίθεση με φορτηγό εναντίον ενός στρατοπέδου ιρανών αντιφρονούντων.

Η ολλανδική κυβέρνηση κατηγόρησε το Ιράν για συμμετοχή στη στοχευμένη δολοφονία δύο αντιφρονούντων, το 2015 και το 2017.

Υποψίες για δολοφονικές συνωμοσίες και άλλες επιθέσεις που υποστηρίζονται από το Ιράν έχουν επίσης αναφερθεί στο Βέλγιο, την Κύπρο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ άλλων χωρών της Ευρώπης.

Οι επιθέσεις συνδυάζουν δράση κρατικών δυνάμεων σε συνεργασία με οργανωμένες εγκληματικές ομάδες, για να διατηρηθεί η «εύλογη άρνηση».

Κυβερνοπόλεμος: η νέα διάσταση της ιρανικής απειλής

Το Ιράν διαθέτει ισχυρές δυνατότητες στον κυβερνοχώρο, με στόχο κυβερνήσεις και κρίσιμες υποδομές.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ενεργή στήριξη ευρωπαϊκών χωρών σε ΗΠΑ και Ισραήλ θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέες επιθέσεις.

Τέτοιοι κίνδυνοι περιλαμβάνουν:

Παραβίαση κρίσιμων υποδομών (ενέργεια, μεταφορές, επικοινωνίες).

Εκστρατείες παραπληροφόρησης και προπαγάνδας.

Στόχευση δημοσίων φορέων και αμυντικών συστημάτων.

Το Ιράν θεωρείται ένας από τους τέσσερις βασικούς κυβερνο-αντιπάλους της Δύσης, μαζί με τις Ρωσία, Κίνα και Βόρεια Κορέα.

Παρότι μέχρι τώρα η δραστηριότητά του στην Ευρώπη έχει μειωθεί, ειδικοί προειδοποιούν ότι αν η Ευρώπη εμπλακεί ενεργά σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά της Τεχεράνης, η cyber απειλή θα ενταθεί.