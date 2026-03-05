Έχετε αναρωτηθεί ποτέ πώς έφτασαν κάποιες εταιρείες, με τις οποίες δεν είχατε ποτέ στο παρελθόν συνδιαλλαγή, να έχουν στις βάσεις δεδομένων τους τις προσωπικές σας πληροφορίες; Πώς έρχονται στην πόρτα σας, με το όνομα και την διεύθυνσή σας πάνω τους, τα στοχευμένα διαφημιστικά, πώς διάφοροι τηλεπωλητές γνωρίζουν το τηλέφωνό σας και γιατί έχουν το θάρρος να τα χρησιμοποιούν με σκοπό το κέρδος;

Ο λόγος είναι απλός: έχουν πληρώσει γι’ αυτό. Σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC, ένας αδιευκρίνιστος αριθμός εταιρειών πουλά το όνομά μας, τη διεύθυνση κατοικίας μας, τον αριθμό τηλεφώνου μας και πολλά άλλα προσπωπικά μας στοιχεία και δεδομένα στο διαδίκτυο.

Μάλιστα έχουν και όνομα. Λέγονται έμποροι δεδομένων (data brokers), και «παραδίδουν τις πληροφορίες σας σε οποιονδήποτε τις θέλει πάμφθηνα, από τηλεπωλητές και ζηλιάρηδες πρώην μέχρι κλέφτες ταυτότητας».

Οι περισσότεροι δεν εκπλαγήκαμε από την είδηση. Άλλωστε το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων βρίσκεται για πολλά χρόνια ως θέμα στον δημόσιο διάλογο.

Αυτό που έρχεται να προσθέσει όμως το BBC ως νέα πληροφορία είναι ότι πλέον υπάρχει ένα εργαλείο που κάνει αυτές τις πληροφορίες πιο δύσκολο να βρεθούν. Είναι δωρεάν, λειτουργεί από την Google και ονομάζεται «Αποτελέσματα για εσάς» (Results About You).

Η Google «σαρώνει» συνεχώς το διαδίκτυο για να τροφοδοτήσει τη μηχανή αναζήτησής της μαζί με ευαίσθητα δεδομένα που συλλέγονται από τους data brokers. Πατώντας όμως το «Αποτελέσματα για εσάς» (Results About You) μπορείτε να ζητήσετε από την Google να αφαιρέσει τις πληροφορίες σας. Μάλιστα, η εταιρεία μόλις ενημέρωσε την υπηρεσία για να την κάνει ακόμα πιο χρήσιμη.

Σύμφωνα με την Google, περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα έχουν χρησιμοποιήσει το «Αποτελέσματα για εσάς» από τότε που ξεκίνησε το 2022. Αν και ο αριθμός φαίνεται τεράστιος, σκεφτείτε πόσο μικρό ποσοστό είναι στους 1,8 δισεκατομμύρια λογαριασμούς Google.

Πώς λειτουργεί η υπηρεσία, ποια είναι η διαδικασία

Είναι αρκετά απλό να κάνετε χρήση της εφαρμογής. Επισκεφθείτε το «Αποτελέσματα για εσάς» και συμπληρώστε τη φόρμα. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε οποιοδήποτε προβληματικό περιεχόμενο συναντήσετε στην ίδια την Google.

Ανοίξτε το μενού με τις τρεις τελείες δίπλα στον σύνδεσμο στα αποτελέσματα αναζήτησης και πατήστε «remove result» (αφαίρεση αποτελέσματος) ή «use this page» (χρησιμοποιήστε αυτήν τη σελίδα).

Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, η Google θα αφαιρέσει αποτελέσματα που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με μέλη της οικογένειας.

Δυστυχώς όμως, δεν μπορεί να αφαιρέσει τα πάντα, όπως για παράδειγμα το περιεχόμενο σε κυβερνητικούς και ειδησεογραφικούς ιστότοπους που εξαιρείται.

Αν θέλετε να εξαλείψετε τα δεδομένα από το διαδίκτυο εντελώς, αυτό είναι πιο δύσκολο και απαιτεί να επικοινωνήσετε απευθείας με τους data brokers και να τους ζητήσετε να διαγράψουν τις πληροφορίες σας. Ορισμένες υπηρεσίες θα κάνουν αυτή τη δουλειά για εσάς επί πληρωμή.

Αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία, η Google θα σας αποστέλλει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα κάθε φορά που εντοπίζει το όνομα, το email, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνσή σας. Έχετε τη δυνατότητα να εξετάζετε τους ιστότοπους που ανιχνεύει το σύστημα με ένα απλό κλικ. Για τη χρήση της αυτοματοποιημένης υπηρεσίας είναι απαραίτητο να διαθέτετε λογαριασμό Google, ωστόσο προβλέπεται και μια χειροκίνητη διαδικασία σε περίπτωση που εντοπίσετε μόνοι σας ευαίσθητες πληροφορίες στα αποτελέσματα αναζήτησης, την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ακόμα και χωρίς τη σύνδεση σε κάποιον λογαριασμό.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να βοηθήσει η εφαρμογή

Η Google δεν μπορεί να σας βοηθήσει στις περιπτώσεις που εγκληματίες αγοράζουν και πουλάνε ευαίσθητα δεδομένα από υποκλοπές και παραβιάσεις δεδομένων.

Επίσης το «Αποτελέσματα για εσάς» δεν διαγράφει τις πληροφορίες που βρίσκει σε άλλες ιστοσελίδες, απλώς αφαιρεί τους συνδέσμους από την Αναζήτηση Google. Ωστόσο, αυτό κάνει τεράστια διαφορά.

Πρέπει επίσης να πείτε στο «Αποτελέσματα για εμένα» τι να ψάξει, πράγμα που σημαίνει να πληκτρολογήσετε αυτές τις ευαίσθητες πληροφορίες στο σύστημα της Google. Μπορεί να έχετε επιφυλάξεις να το κάνετε αυτό σε μια εταιρεία με το δικό της ιστορικό σε αντιπαραθέσεις για την προστασία της ιδιωτικής ζωής. Αλλά η Google πιθανότατα έχει ήδη στοιχεία όπως η διεύθυνση και ο αριθμός τηλεφώνου σας.

Εκπρόσωπος της Google δήλωσε στο BBC ότι τα δεδομένα που υποβάλλονται στο «Αποτελέσματα για εσάς» δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς και μπορεί να υποστεί νομικές διώξεις και να ανγκαστεί να πληρώσει μεγάλα χρηματικά ποσά αν φανεί ότι λέει ψέματα.