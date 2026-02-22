Η συζήτηση γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη έχει περάσει πλέον από τη θεωρία στην καθημερινότητά μας. Το βλέπουμε στις επιχειρήσεις, στις υπηρεσίες, ακόμα και στον τρόπο που ψωνίζουμε.

Στο eCommerce ειδικά, η τεχνητή νοημοσύνη δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη τεχνολογική εξέλιξη αλλά λειτουργεί ως μοχλός ανατροπών που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του καταναλωτή από την αρχή.

Ως CEO του Shopflix.gr, έχω την ευκαιρία να παρακολουθώ από κοντά αυτή τη μετάβαση. Οι αλλαγές δεν είναι απλώς τεχνικές. Είναι βαθιά ανθρώπινες – καθώς η τεχνολογία βοηθά τις εταιρείες να καταλάβουν καλύτερα τις ανάγκες, τις συνήθειες και τις προτιμήσεις των πελατών τους. Το 2026, μια χρονιά που προβλέπεται να ανήκει ολοκληρωτικά στην τεχνητή νοημοσύνη, η πραγματική πρόκληση δεν θα είναι η υιοθέτηση νέων εργαλείων, αλλά ο τρόπος που θα τα χρησιμοποιήσουμε για να προσφέρουμε ουσιαστική αξία.

Παλαιότερα, οι πλατφόρμες eCommerce περίμεναν τον χρήστη να αναζητήσει αυτό που θέλει.

Σήμερα, η τάση αντιστρέφεται. Τα συστήματα AI μπορούν να προβλέψουν με αξιοσημείωτη ακρίβεια τι μπορεί να ενδιαφέρει τον καθένα, ακόμη και πριν ο ίδιος το σκεφτεί. Αυτό δεν βασίζεται μόνο στο ιστορικό αγορών, αλλά και σε πιο λεπτές ενδείξεις: την ώρα της ημέρας που κάνει browsing, τη συσκευή που χρησιμοποιεί, την τοποθεσία ή το context της επίσκεψης.

Στο Shopflix αξιοποιούμε τέτοιους αλγόριθμους για να δημιουργήσουμε ένα ταξίδι πιο κοντά σε αυτό που θα σου πρότεινε ένας καλός πωλητής σε ένα φυσικό κατάστημα: στοχευμένο, «ζεστό» και σχετικό. Ένα απλό παράδειγμα είναι η δυναμική εμφάνιση συμπληρωματικών προϊόντων. Κάποιος που εξετάζει ένα ζευγάρι αθλητικά παπούτσια μπορεί να δει προτάσεις για αξεσουάρ ή ρούχα προπόνησης — όχι επειδή «πρέπει» να τα δει, αλλά επειδή η τεχνητή νοημοσύνη έχει μάθει ότι πιθανότατα τον ενδιαφέρουν.

Το νέο επίπεδο εξυπηρέτησης

Η εξυπηρέτηση πελατών είναι ένας από τους τομείς όπου η AI έχει ήδη αφήσει έντονο αποτύπωμα. Τα chatbots έχουν εξελιχθεί σε βαθμό που δεν προσφέρουν απλώς απαντήσεις, αλλά καθοδήγηση. Μπορούν να επιλύσουν απορίες, να αποτρέψουν λανθασμένες αγορές και τελικά να τις μειώσουν.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι λειτουργούν αδιάκοπα, χωρίς αναμονή και με ομοιομορφία στην ποιότητα εξυπηρέτησης. Αυτό απελευθερώνει πολύτιμο χρόνο από τις ομάδες, οι οποίες μπορούν να επικεντρωθούν σε πιο σύνθετα, προσωπικά ή ευαίσθητα περιστατικά. Καθώς το εμπόριο μεταφέρεται στα social media, η τεχνητή νοημοσύνη παίζει κομβικό ρόλο στο πώς οι πλατφόρμες προβάλλουν προϊόντα.

Το λεγόμενο adaptive merchandising επιτρέπει στα brands να εμφανίζουν διαφορετικές εικόνες, περιγραφές και σειρές προϊόντων ανάλογα με το προφίλ του χρήστη. Σε αγορές όπως η Ελλάδα, όπου η χρήση social media βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, αυτό θα αλλάξει δραστικά τον τρόπο με τον οποίο οι καταναλωτές κάνουν αγορές μέσω του κινητού.

Ακόμη και οι virtual influencers —προσωπικότητες που «γεννήθηκαν» από την τεχνητή νοημοσύνη— προσεγγίζουν πλέον κοινά που ίσως να μην έφταναν ποτέ μέσα από κλασικά κανάλια. Μια ακόμη τεχνολογία που ωριμάζει γρήγορα είναι το AR.

Η εικονική δοκιμή προϊόντων (virtual try-ons) δεν είναι πια ένα «τρικ», αλλά ένα εργαλείο που βοηθά σημαντικά τους καταναλωτές να αποφασίσουν με σιγουριά. Παράλληλα, νέα agentic AI συστήματα αναλαμβάνουν περισσότερο από το customer journey: από τη σύγκριση προϊόντων έως την παρακολούθηση της παράδοσης. Αυτά τα εργαλεία μεταφράζονται σε πιο ομαλές εμπειρίες και μεγαλύτερη ικανοποίηση, η οποία αντανακλάται ήδη στο feedback των χρηστών.

Η σκοτεινή πλευρά

Οπως κάθε μεγάλη καινοτομία, έτσι και η τεχνητή νοημοσύνη φέρνει μαζί της προκλήσεις. Η υπερ-εξατομίκευση μπορεί να προκαλέσει αίσθημα παρεμβατικότητας αν δεν εφαρμοστεί με διαφάνεια και σεβασμό. Επιπλέον, τα συστήματα που μαθαίνουν από δεδομένα μπορούν να κληρονομήσουν ασυνείδητες προκαταλήψεις και να αποκλείσουν ομάδες χωρίς πρόθεση. Η ουσιαστική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στο eCommerce απαιτεί λοιπόν όχι μόνο τεχνογνωσία, αλλά και αρχές. Διαφάνεια, προστασία δεδομένων, έλεγχος αλγορίθμων και διαρκής εκπαίδευση των ομάδων αποτελούν πλέον απαραίτητα στοιχεία μιας υγιούς ψηφιακής στρατηγικής.

Το παράδοξο της εποχής είναι ότι όσο περισσότερο εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη, τόσο πιο ανθρώπινο γίνεται το eCommerce. Η τεχνολογία δεν απομακρύνει τον άνθρωπο από τη διαδικασία αλλά τον φέρνει πιο κοντά, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να καταλάβουν βαθύτερα τις ανάγκες του και να προσφέρουν εμπειρίες που μοιάζουν προσωπικές, όχι μαζικές. Το 2026 θα είναι μια χρονιά όπου οι πλατφόρμες που θα αγκαλιάσουν αυτή τη φιλοσοφία θα διαμορφώσουν την αγορά του αύριο. Στο Shopflix, βλέπουμε την τεχνητή νοημοσύνη όχι ως αυτοσκοπό, αλλά ως σύμμαχο για καλύτερες, πιο ανθρώπινες σχέσεις με τους πελάτες μας.

*Ο Γιάννης Στάθης είναι CEO στο Shopflix