Πιθανούς κινδύνους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων επιφυλάσσει ο προσωπικός αριθμός του πολίτη που πρόσφατα δημιούργησαν ή απέκτησαν οι πολίτες καθώς, παρά τα όποια πλεονεκτήματά του, εγγυμονεί και μια σειρά κινδύνων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως επισημαίνουν οι ειδικοί.

1. Τι είναι ο Προσωπικός Αριθμός και πώς λειτουργεί

Ο Προσωπικός Αριθμός είναι ένα μοναδικό ψηφιακό αναγνωριστικό για κάθε πολίτη, συνδεδεμένο με:

Φορολογικά στοιχεία

Ιστορικό υγείας και ασφαλιστικά δεδομένα

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες e-government

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων

Στόχος του είναι να αντικαταστήσει τη διαχείριση πολλών διαφορετικών αριθμών (ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.λπ.) με ένα ενιαίο και ασφαλές σύστημα.

2. Ποιοι κίνδυνοι υπάρχουν

Παρά την ασφάλεια της τεχνολογίας, δεν λείπουν οι ανησυχίες:

Ηλεκτρονικές επιθέσεις: Hacking σε βάσεις δεδομένων μπορεί να εκθέσει μεγάλα σύνολα προσωπικών στοιχείων.

Κακόβουλη χρήση: Παραβίαση από τρίτους για οικονομικό ή προσωπικό όφελος.

Απώλεια ή διαρροή δεδομένων: Εάν δεν εφαρμοστούν αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας, ακόμα και ανθρώπινο λάθος μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή εκπαίδευση και η ενημέρωση των πολιτών είναι καθοριστική για την ασφαλή χρήση του Προσωπικού Αριθμού.

3. Μέτρα προστασίας για τον πολίτη

Μην μοιράζεστε τον αριθμό ή φωτογραφίες της ταυτότητας στο διαδίκτυο.

Χρησιμοποιείτε μόνο επίσημες πλατφόρμες για ψηφιακές διαδικασίες.

Αναφέρετε αμέσως οποιαδήποτε απώλεια ή υπόνοια παραβίασης στις αρμόδιες αρχές.

4. Σύγκριση με άλλες χώρες

Στην Εσθονία και τη Δανία, αντίστοιχοι αριθμοί χρησιμοποιούνται για όλα τα ψηφιακά συστήματα της χώρας, με πολύ χαμηλά ποσοστά παραβίασης χάρη σε κρυπτογραφημένα συστήματα και συνεχείς ελέγχους ασφαλείας.

Η Ελλάδα εφαρμόζει ανάλογα πρωτόκολλα, αλλά η εμπιστοσύνη των πολιτών θα εξαρτηθεί από τη διαφάνεια και την εκπαίδευση στη χρήση.

5. Το μέλλον του Προσωπικού Αριθμού

Ο Προσωπικός Αριθμός αναμένεται να γίνει το κεντρικό εργαλείο για όλες τις ψηφιακές συναλλαγές των πολιτών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία, αλλά απαιτεί συνεχή ενημέρωση για την ασφάλεια των δεδομένων και προσοχή στη χρήση του.