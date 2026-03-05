Ένα διπλό αγώνα συνεχίζει το ΠαΣοΚ στον απόηχο της δικαστικής απόφασης για τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Από τη μία ο Νίκος Ανδρουλάκης καταθέτει αίτημα για διεξαγωγή προ ημερησίας συζήτηση για το κράτος δικαίου. Αναφερόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη τονίζει μάλιστα πως «το αφήνω στα πρακτικά της Βουλής για να έχετε όλον τον χρόνο να το μελετήσετε και να έρθετε προετοιμασμένος για να μας αποδείξετε ότι πίσω από τις παράνομες παρακολουθήσεις υπουργών, πολιτικών αντιπάλων και αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν ήσασταν εσείς ο ίδιος προσωπικά».

Παράλληλα και μέχρι να καθαρογραφεί η απόφαση και να ζητήσει σύσταση νέας εξεταστικής επιτροπής, η Χαριλάου Τρικούπη κινείται και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Συγκεκριμένα, μετά από πρωτοβουλία του Γιάννη Μανιάτη θα διεξαχθεί συζήτηση στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο την επομένη Τετάρτη 11 Μαρτίου για το ζήτημα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα. Μία κίνηση του αντιπρόεδρου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που έρχεται μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ Νίκο Ανδρουλάκη και σε συνέχεια της απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων με τη χρήση του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator.

Όπως επισημαίνουν υψηλόβαθμα στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη «από το δικαστήριο διαφάνηκε πως υπήρξε άμεση σχέση των κατηγορουμένων για τη χρήση του Predator με την ΕΥΠ και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι με την απόφασή του το δικαστήριο ανοίγει ξανά την υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ζητά από την Εισαγγελία τη διερεύνηση νέων υπόπτων, καθώς και αδικημάτων, συμπεριλαμβανομένου και αυτού της κατασκοπείας».

Οι αντιρρήσεις

Το αίτημα αυτό για συζήτηση στο Στρασβούργο κατατέθηκε με την υποστήριξη της Ομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Καταψηφίστηκε όμως μόνο από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα όπου ανήκει η Νέα Δημοκρατία και την Ακροδεξιά Ομάδα των Κρατών και των Εθνών που συμμετέχει η «Εναλλακτική για τη Γερμανία».