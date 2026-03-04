Σε μια πολιτική συγκυρία, όπου τα θέματα της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου εισέρχονται και πάλι με έμφαση την πολιτική επικαιρότητα, η ανακαίνιση του ιστορικού κτιρίου του Αρσακείου στην Πανεπιστημίου, όπου στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, έδωσε την ευκαιρία της παρουσίας της πολιτειακής ηγεσίας και στον πρωθυπουργό την δυνατότητα τοποθέτησης για θέματα δικαιοσύνης.

Στο ανακαινισμένο ιστορικό κτίριο, σημαντικό τοπόσημο της Αθήνας, παρόντες ήταν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο Πρόεδρος της Βουλής, πρόεδροι ανωτάτων δικαστηρίων, υπουργοί, βουλευτές, θεσμικοί παράγοντες και δεκάδες ανώτατοι δικαστικοί.

Η τοποθέτηση του πρωθυπουργού

Ο πρωθυπουργός, αφού εξήρε το γεγονός, ότι η ανακαίνιση του Αρσακείου υπήρξε υποδειγματική καθώς και τη σημασία του τόσο για τη δικαιοσύνη όσο και για την πολιτιστική κληρονομιά της πρωτεύουσας, αναφέρθηκε στο ρόλο της δικαιοσύνης υπό τις παρούσες συνθήκες. «Η δικαιοσύνη οφείλει, τόνισε, να είναι μακριά από αμφισβητήσεις, εμείς εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη, είναι κρίσιμος πυλώνας του δημοκρατικού μας πολιτεύματος».

Ειδικότερα, προφανώς υπονοώντας ο πρωθυπουργός τις δημοσκοπικές αποτυπώσεις, όπου η δικαιοσύνη εμφανίζει ποσοστά αναξιοπιστίας προς τους πολίτες που φθάνουν σε υψηλά ποσοστά και συνδέοντας τις αποτυπώσεις αυτές με την επικείμενη δίκη των Τεμπών, ανέφερε μεταξύ άλλων, πως «η επόμενη περίοδος καθίσταται ένα πεδίο αναμέτρησης της ευθυκρισίας των δικαστών, που οφείλουν επιτελώντας το έργο τους να διαψεύσουν τους αντιπάλους της δικαιοσύνης».

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «η δικαιοσύνη θα επιτελέσει τον ρόλο της»,επισήμανε το θεσμικό ρόλο της δικαιοσύνης για τη λειτουργία της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου,ενώ άφησε αιχμές για πρόσφατες δικαστικές αποφάσεις με οικονομικό πρόσημο, όπως εκείνη της Ολομελείας του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του επωνομαζόμενου «νόμου Κατσέλη».

Ωστόσο ο πρωθυπουργός εμμέσως δεν έκανε καμία αναφορά για την πρόσφατη απόφαση της δικαιοσύνης για τις υποκλοπές, όπου ανοίγει και πάλι το κεφάλαιο των ερευνών για τις παράνομες παρακολουθήσεις.

Η παρέμβαση Φλωρίδη

Από την πλευρά του ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της ανακαίνισης του δικαστικού μεγάρου, όπου στεγάζεται το Συμβούλιο της Επικρατείας, για να σημειώσει, ότι το έργο καλύφθηκε απο το Ταμείο Ανάκαμψης, υπογραμμίζοντας, ότι το Ταμείο Ανάκαμψης αποτέλεσε συντονισμένη προσπάθεια του ίδιου του πρωθυπουργού, ενώ το χαρακτήρισε «υποδειγματικό δημόσιο έργο» καθώς όπως είπε «δεν καθυστέρησε ούτε μία ημέρα και δεν κόστισε ούτε ένα ευρώ παραπάνω από τον αρχικό προϋπολογισμό».

Από την πλευρά του Δικαστήριου, ο πρόεδρος του Μιχάλης Πικραμένος, σημείωσε ότι «το Συμβούλιο της Επικρατείας αποτελεί θεματοφύλακα και εγγυητή των δικαιωμάτων του πολίτη, ενώ για το δικαστικό μέγαρο του Αρσακείου, τόνισε ότι «δεν είναι ένα διοικητικό κτίριο αλλά φορέας πολιτιστικής κληρονομιάς και συνέχειας στο πεδίο της Παιδείας και της Δικαιοσύνης».

Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν η τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, επίτιμη πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρίου,η οποία μίλησε για σημαντικές στιγμές στην εξέλιξη του Δικαστηρίου σε ό,τι αφορά τις σχέσεις του με την κοινωνία ενώ ανάλογες τοποθετήσεις υπήρξαν από τον επίτιμο Πρόεδρο του ΣτΕ Χρήστο Γεραρή και τον επίτιμο αντιπρόεδρο του ΣτΕ κ. Γράβαρη.