Σχεδόν τα πάντα ξεκινούν από μια οθόνη και καταλήγουν σ’ αυτή. Είναι ο πιο προνομιακός συνομιλητής της προσοχής μας, ακόμα και αν μπροστά μας συμβαίνει κάτι αληθινά σπουδαίο. Το επιβεβαιώσαμε για μία ακόμα φορά καθισμένοι στις κερκίδες του Unipol Forum του Μιλάνου για να παρακολουθήσουμε το ολυμπιακό τουρνουά του καλλιτεχνικού πατινάζ, μετά από πρόσκληση της Trendyol.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου Trendyol δημιούργησε την επίσημη Ολυμπιακή Συλλογή ενδυμάτων των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων σε Μιλάνο και Κορτίνα 2026, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συνεργασίας της με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ) ως μια διαχρονική πρόταση για το διεθνές κοινό.

Κι όμως, ακόμα και μια πλειάδα κορυφαίων αθλητών και αθλητριών κατόρθωσαν να κερδίσουν το βλέμμα μας παρά μόνο για λίγο: περνούν από μπροστά μας, εκτελούν προγράμματα εντυπωσιακά για τα οποία έχουν μοχθήσει και προπονηθεί μήνες, βρίσκονται τόσο κοντά μας που πολλές φορές διακρίνουμε ξεκάθαρα μέχρι και τις συσπάσεις του προσώπου τους και πώς μεταβάλλονται τα συναισθήματά τους την ώρα του αγωνίζονται, μαγευόμαστε από τον ήχο που κάνουν τα πέδιλά τους καθώς χαράσσουν τον πάγο, ένας ήχος που πολλές φορές είναι πιο δυνατός και από τη μουσική που έχουν επιλέξει για το πρόγραμμά τους.

Όταν οι Ολυμπιακοί χωράνε στην οθόνη μας

Ωστόσο, όλο αυτό δεν μας έφτασε. Κοιτάζαμε στο μάτριξ, εκεί όπου η τηλεοπτική μετάδοση προσέφερε κάτι επιπλέον σε σχέση με όσα εξελίσσονταν ζωντανά μπροστά μας ή –συνηθέστερα- η προσοχή μας λοξοδρομούσε προς την οθόνη του smartphone Η εξέλιξη των οθονών, το μέγεθος και ευκρίνεια της εικόνας, οι εφαρμογές με τις οποίες συνδέονται, γεννούν ολόκληρα χάσματα στον τρόπο με τον οποίο βιώνουμε και μιλάμε σήμερα για πολλά από όσα αγαπάμε να κάνουμε στην καθημερινότητα μας: από το πώς βλέπουμε μια αθλητική διοργάνωση μέχρι πώς κάνουμε online shopping.

Κι αν οι οθόνες δεν έρχονται πλέον να αντικαταστήσουν τη ζωντανή εμπειρία, αλλά να την επαυξήσουν; Το ερώτημα μοιάζει εύθραυστο σαν τη λεπτή επιφάνεια πάγου, αλλά αξίζει να σταθούμε. Άλλωστε, σε μια τέτοια επιφάνεια δεν γίνονται τα πιο εντυπωσιακά άλματα;

Οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που ολοκληρώθηκαν πριν λίγες μέρες χαρακτηρίστηκαν συνολικά από την άρτια ενσωμάτωση μιας σειράς τεχνολογικών καινοτομιών, οι οποίες βελτίωναν την εμπειρία των θεατών, είτε βρίσκονταν στο στάδιο είτε παρακολουθούσαν από μακριά.

Το τεχνολογικό κομψοτέχνημα του καλλιτεχνικού πατινάζ

Μένοντας στο καλλιτεχνικό πατινάζ, είχαμε για πρώτη φορά την χρήση 14 καμερών ανάλυσης, οι οποίες κατέγραφαν κάθε κίνηση των αθλητών, ενώ με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης βλέπαμε αμέσως στις οθόνες μας πληροφορίες για τη διαδρομή τους πάνω στον πάγο, τη θέση τους πριν και μετά από κάθε άλμα, καθώς και τις συνολικής τους κίνησης.

Παράλληλα, τα ΑΙ replays προσέφεραν ρεαλιστικές λήψεις 360 μοιρών μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα και αναβάθμιζαν τη συνολική εμπειρία καθώς ειδικοί αλγόριθμοι επεξεργάζονταν την αρχική εικόνα των αθλητών και την «ανακατασκεύαζαν» απαλλαγμένη αυτή τη φορά από το «λευκό θόρυβο» σε φόντο με χιόνι ή πάγο.

Πλάνα βγαλμένα από video game

Ένα άλλο highlight ήταν τα first person drones στα αγωνίσματα των καταβάσεων, τα οποία ακολουθούσαν τους αθλητές σε πολύ κοντινή απόσταση, προσφέροντας μια εντελώς διαφορετική και ασύγκριτα ρεαλιστική οπτική σε μια σειρά συναρπαστικών αγωνισμάτων που χαρακτηρίζονται από το συνδυασμό ταχύτητας και τεχνικής.

Τα drones μετρούν ήδη 10 χρόνια στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς, πότε όμως μέχρι τώρα δεν είχαμε μεταδόσεις με first person drones, οι οποίες, σε συνδυασμό με ένα πλήθος πληροφοριών που έρχονταν στις οθόνες μας σε πραγματικό χρόνο, έδιναν την αίσθηση των κλασικών video game τίτλων.

To ολυμπιακό GPT

Παρόλα αυτά, όσο εντυπωσιακά και αν είναι τα χειμερινά ολυμπιακά αθλήματα και παρά το γεγονός ότι αποκτούν και στη χώρα μας όλο και περισσότερους φανατικούς –σε μεγάλο βαθμό χάρη στην τεχνολογική εξέλιξη- για τους περισσότερους από εμάς ο βαθμός εξοικείωσης μαζί τους είναι μικρός. Το επίσημο app των Αγώνων διέθετε το δικό του Μεγάλο Γλωσσικό Μοντέλο, το πρώτο στην ιστορία των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά σίγουρα όχι το τελευταίο, το οποίο ήταν πάντα εκεί διαθέσιμο για να μας λύσει κάθε απορία. Διότι ωραίες οι φιγούρες του Μαλίνιν, μα πώς θα ξεχωρίσεις ένα flip από ένα λουτς; Ανάλογο μοντέλο είχαν και οι αθλητές στη διάθεσή τους τυχόν απορίες που είχαν να κάνουν με τη διαμονή τους και την παρουσία τους στους Αγώνες.

Προκύπτει ένας εύλογος προβληματισμός: Μήπως η ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης και όλη αυτή η υπερπροσφορά δεδομένων και στοιχείων απομακρύνει τους προβολείς από τους αληθινούς πρωταγωνιστές; Μήπως όλα ποσοτικοποιούνται, περνούν από το άγρυπνο μάτι και όχι πάντα αλάνθαστο κριτήριο των αλγορίθμων και τελικά αντί για συναρπαστικές ιστορίες και αυθεντικά συναισθήματα έχουμε μια ατέρμονη ροή πληροφορίων και αποσπασματικού περιεχομένου; Η διαφορά είναι προφανής.

Όταν σώπασε το Σαν Σίρο

Οι ιστορίες όμως δεν έλειψαν. Στην τελετή έναρξης στο Σαν Σίρο, η Σαρλίζ Θίρον μαγνήτισε ακαριαία το βλέμμα μας όταν στάθηκε μόνη τη μέση του ιστορικού σταδίου και εκφώνησε έναν εμβληματικό λόγο του Νέλσον Μαντέλα, φέρνοντας έτσι στο επίκεντρο την αξία της ειρήνης και ενότητας σε ένα κόσμο που σπαράσσεται από συγκρούσεις.

Μαλίνιν: Ένας «βασιλιάς» σε πίεση

Η αναπάντεχη ήττα του Ιλία Μαλίνιν στον τελικό του ελεύθερου προγράμματος, μα κυρίως η εικόνα του αδιαφιλονίκητου κυρίαρχου του καλλιτεχνικού πατινάζ να προσπαθεί να ολοκληρώσει χαμένος το πρόγραμμά του σχολιάστηκε όσο λίγα γεγονότα των Αγώνων. Οι δηλώσεις του μετά σχετικά με την αφόρητη πίεση που ένιωθε προκειμένου να επιβεβαιώσει σε ένα ακόμα αγώνα το τίτλο του φαβορί, αποκάλυψαν πολλά για την σκοτεινή πλευρά του πρωταθλητισμού.

Πολεμώντας τις διακρίσεις σε ζωντανή μετάδοση

«Η οπτική των δύο “χαμένων μεταλλίων” είναι κάπως γελοία». Αυτή η αποστομωτική και ευθύβολη απάντηση της Έιλιν Γκου, της σκιέρ με τα περισσότερα ολυμπιακά μετάλλια μόλις στα 22 της χρόνια, στην ερώτηση άνδρα δημοσιογράφου «αν νιώθει ότι έχασε δύο χρυσά παρά ότι κέρδισε δύο ασημένια» κέρδισε δίκαια πολύ μεγαλύτερη προβολή από τις αξιοθαύμαστες επιδόσεις της στους αγώνες (ένα χρυσό, δύο αργυρά μετάλλια).

Μια κατάβαση, μια ιστορία ζωής

Η τελευταία κατάβαση του Αλέξανδρου Γκιννή, ο οποίος καταχειροκροτήθηκε από τους συναθλητές του για μια καριέρα που χαρακτηρίστηκε από μια σειρά υπερβάσεων λόγω των συνεχόμενων τραυματισμών του, ήταν ένα μάθημα ζωής που μπορεί να πέρασε κάτω από το ραντάρ της επικαιρότητας της διοργάνωσης, αλλά μας συγκίνησε όλους στην Ελλάδα. «Είναι ζωτικής σημασίας να μπορείς να δεις τον εαυτό σου από μια άλλη οπτική γωνία στις δύσκολες στιγμές και να μην επιτρέπεις στην απογοήτευση να σε καταβάλλει. Αυτή η επιμονή είναι που με έφερε εδώ σήμερα», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο BHMAgazino λίγο πριν την έναρξη των Αγώνων.

Οι ιστορίες χρειάζονται την τεχνολογία

Οι περισσότεροι από εμάς μάθαμε για αυτές τις ιστορίες επειδή ακριβώς ήρθαν στην οθόνη του κινητού μας, γρήγορα, σε υψηλή ευκρίνεια, «κομμένες και ραμμένες» ώστε να ανταποκρίνονται στις τρέχουσες ανάγκες που έχουμε ως θεατές. Χωρίς την εξέλιξη της τεχνολογίας, θα είχε μείνει στη σκιά το θετικό τους αποτύπωμα και σίγουρα θα ήταν λιγότερο συναφείς με την καθημερινότητα μας, παρά την αδιαμφισβήτητη σημασία τους.

Αν κάτι έγινε σαφές κατά τη διάρκεια της διαμονής μας στο Μιλάνο, παρέα με την ψηφιακή πλατφόρμα Trendyol, αυτό είναι ότι η τεχνολογία πλέον δεν σχετίζεται με το θέαμα, δεν είναι ένα εντυπωσιακό εφέ – είναι μια υποδομή που στηρίζει τα ίδια τα αθλήματα, ενσωματώνεται οργανικά σε αυτά αλλά και στην εμπειρία που απολαμβάνουμε. Σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές έχουμε την ψευδαίσθηση ότι πάντα βλέπαμε τους αγώνες με αυτό τον τρόπο –φυσικά και δεν συνέβαινε.

Αλγόριθμος και συναίσθημα

Οι αλγόριθμοι και η Τεχνητή Νοημοσύνη έρχονται να προσωποποιήσουν το γούστο και τις επιλογές μας σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων που μας αρέσουν. Προσθέτουν αξία σε όσα κάνουμε: από τρόπο που παρακολουθούμε και μιλάμε για μια αθλητική διοργάνωση μέχρι τον τρόπο που κάνουμε online shopping.

Δεν έχουμε φυσική επαφή με το βινύλιο ενός δίσκου αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν ακούμε σε επανάληψη του αγαπημένο μας τραγούδι επειδή το ακούμε από μια πλατφόρμα στρίμινγκ. Το αγαπημένο μας t-shirt δεν είναι λιγότερο αγαπημένο επειδή δεν το αγγίξαμε στη στιγμή που το αγοράσαμε, αλλά το ερωτευτήκαμε κεραυνοβόλα όταν το είδαμε καθώς σκρολάραμε σ’ ένα ψηφιακό market place επειδή ακριβώς οι τεχνολογικές του δυνατότητες μάς προσέφερε την κατάλληλη στιγμή εκείνο ακριβώς που χρειαζόμασταν περισσότερο.

Το ότι όλα χωράνε σε μια οθόνη δεν τα καθιστά λιγότερο αυθεντικά ή ζωντανά και εμάς δεν μας κάνει λιγότερο απόντες από στιγμές που θα έχουν μεγάλη αξία –είτε μιλάμε για την ιστορία αθλητών και αθλητριών που θαυμάζει όλος ο πλανήτης είτε για το hoodie από την Ολυμπιακή Συλλογή της Trendyol που θα φορέσουμε για μια κυριακάτικη βόλτα με φίλους.