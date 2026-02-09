Ο Ίλια Μαλίνιν χάρισε το χρυσό μετάλλιο στην ομάδα των ΗΠΑ στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026.

Δεν υπήρξε τετραπλό Axel από τον αποκαλούμενο «Quad God», ωστόσο ο Μαλίνιν εντυπωσίασε το κοινό με μια θεαματική ανάποδη τούμπα με προσγείωση στο ένα πόδι, ξεσηκώνοντας το στάδιο και οδηγώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες σε δεύτερο συνεχόμενο τίτλο.

Οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία ισοβαθμούσαν στην πρώτη θέση πριν από τα τελευταία προγράμματα του ομαδικού αγώνα.

Ο Μαλίνιν αγωνίστηκε στο ελεύθερο πρόγραμμα ανδρών του ομαδικού την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου. Αντί για τετραπλό Axel, επέλεξε να εκτελέσει τριπλό Axel, όμως ένα γλίστρημα έμοιαζε αρχικά ικανό να του στοιχίσει . Παρ’ όλα αυτά, ανέκαμψε δυναμικά, με τετραπλό salchow και τριπλό Axel, ενώ στη συνέχεια —για να σφραγίσει την εμφάνισή του— εκτέλεσε και το εντυπωσιακό backflip που έκανε όλο το κοινό να σηκωθεί όρθιο.

First legal backflip at the Olympics since 1971. Landed on one foot, no big deal. Ilia Malinin USA🇺🇸 pic.twitter.com/8bGsQWsR3C — Opus (@Opus_Rexx) February 8, 2026

Δυνατό φινάλε

Ήταν ένα φινάλε από τα πιο δυνατά που μπορεί να προσφέρει το άθλημα, με τον Μαλίνιν να συγκεντρώνει τον εντυπωσιακό βαθμό 200,03. Η τεχνική του βαθμολογία έφτασε τους 110,32 βαθμούς, ενώ από τα καλλιτεχνικά στοιχεία (components) έλαβε 89,71. Ο Ιάπωνας Σουν Σάτο ολοκλήρωσε τη βραδιά με 194,86 βαθμούς — 106,49 στην τεχνική βαθμολογία και 88,37 στα components — χαρίζοντας στην Ιαπωνία το ασημένιο μετάλλιο.

Ο Μαλίνιν μπήκε στον πάγο μετά την ασταθή εμφάνιση της Άμπερ Γκλεν στο ελεύθερο πρόγραμμα γυναικών, όπου κατέλαβε την τρίτη θέση. Αυτό σήμαινε ότι για να κατακτήσει η ομάδα των ΗΠΑ το χρυσό, ο Μαλίνιν έπρεπε να ξεπεράσει τον Σάτο — κάτι που τελικά κατάφερε.

Το πρόγραμμα του Μαλίνιν ήταν χορογραφημένο πάνω στα κομμάτια «The Ball» του Asaf Avidan, «The Smell of the Sea» του Alan Mayer και «Code Duello» των Power-Haus και Sergiu-Dan Mureșan.