Ακούγεται πολύ τελευταία το όμορφο και εξόχως ρομαντικό ντουέτο του Leon of Athens με τη Μαρίνα Σάττι με τίτλο «EDO», εξ ου και οι συνθήκες είναι ιδανικές για να απολαύσουμε μετά από καιρό τον ταλαντούχο τραγουδιστή και τραγουδοποιό σε μια συναυλία (την Τετάρτη 4 Μαρτίου στο Gazarte Ground Stage) με νέα τραγούδια, νέα μπάντα και ένα show που συνδυάζει φώτα, visuals, αγαπημένους guests (όπως η Katerina Duska και η Billie Kark) αλλά και κάποιες ευχάριστες εκπλήξεις. Φυσικά θα ακούσουμε και διασκευές τραγουδιών που αγαπά ο ίδιος, από καλλιτέχνες όπως οι Stereo Nova, τα Ξύλινα Σπαθιά και οι ΜΙΚΡΟ. Τη βραδιά ανοίγουν οι Yama, ένα σχήμα που γράφει μουσική για τη φωτεινή πλευρά της ζωής.

Πώς γεννήθηκε αυτό το ντουέτο με τη Μαρίνα Σάττι;

Με τη Μαρίνα γνωριστήκαμε όταν έκανα πριν από χρόνια μια συνεργασία με τις Chores, τη χορωδία την οποία έχει δημιουργήσει. Από εκεί ξεκίνησε μια φιλία που εξελίχθηκε μέσα στα χρόνια. Έγραψα στίχους για το «BLOUZAKI» και το «AUTOKINΗTO», δύο κομμάτια από τον τελευταίο δίσκο της. Τον Μάιο μάλιστα σχεδιάζουμε να πάμε μαζί και περιοδεία στην Αμερική. Της έβαλα να ακούσει κάποια τραγούδια μου και της άρεσε πολύ αυτό το κομμάτι. Το παίξαμε μαζί στο στούντιο, έγραψε κι εκείνη ένα μέρος του, και έτσι καταλήξαμε σε αυτό το ντουέτο.

Επεται και ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Τι ύφος θα έχει; Ρωτάω γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι έχει κάτι πολύ ερωτικό, ρομαντικό και λίγο ρετρό…

Ο δίσκος θα κινείται περισσότερο κοντά στα προηγούμενα σινγκλ που έχω κυκλοφορήσει -θα είναι πιο ρυθμικός, πιο pop. Υπάρχουν και κομμάτια με κιθάρα, πιο κοντά στον ήχο ενός singer-songwriter, πιο ακουστικά. Νομίζω είναι δύο κόσμοι που συνυπάρχουν: τα πιο uptempo κομμάτια που είναι pop, και κάποια πιο χαμηλόφωνα.

Εσείς οι δύο είστε πολύ διαφορετικοί καλλιτέχνες. Τι φέρνει ο καθένας στη συνεργασία;

Είμαστε όντως διαφορετικοί. Η Μαρίνα είναι πιο edgy, εγώ είμαι πιο ρομαντικός, πιο ήπιων τόνων. Αυτή τη διαφορά τη θεωρώ ένα μεγάλο πλεονέκτημα, αν με ρωτάς. Μας συνδέει η αλληλοεκτίμηση και ένας κοινός τρόπος αντιμετώπισης της δουλειάς, μια αγάπη και λατρεία για τη μουσική σε όλες τις μορφές της. Το ωραίο είναι πως κι εγώ και η Μαρίνα μπορούμε να αφεθούμε πολύ εύκολα στη δουλειά του άλλου — κι ας μην είναι ακριβώς το πεδίο στο οποίο αισθανόμαστε πιο άνετα. Πρόκειται για καλλιτεχνάρα, για ένα σημαντικό κεφάλαιο για την ελληνική μουσική γενικώς και για μια τραγουδίστρια που μπορεί να ερμηνεύσει τα πάντα: παραδοσιακά, pop, έντεχνο. Ό,τι θέλει, μπορεί να το κάνει με τεχνική αρτιότητα. Αυτό είναι εντυπωσιακό.

Έχεις καιρό να κάνεις δική σου συναυλία. Τι θεωρείς ωστόσο ότι έχεις κερδίσει με το πέρασμα του χρόνου όσον αφορά τα live;

Αυτό που έχω κατακτήσει με την εμπειρία μου μέσα στα χρόνια είναι το να αφουγκράζομαι, να αντιλαμβάνομαι τη διάθεση του κοινού, την ενέργεια που υπάρχει σε έναν χώρο — και να κατευθύνω αυτή την ενέργεια με τρόπο που να οδηγεί στην καλύτερη δυνατή εμπειρία για όλους μας.

Ποιοι καλλιτέχνες σε εμπνέουν αυτή τη στιγμή;

Λατρεύω τη Billie Eilish, τον Chappell Roan, την Charlie XCX, τον Harry Styles… Σίγουρα ξεχνάω πολλούς. Αυτό που μου αρέσει σε αυτούς είναι η αυθεντικότητά τους και το γεγονός ότι δεν φοβούνται να ανοίξουν νέους δρόμους. Και η εμπορικότητα έρχεται ως αποτέλεσμα μιας τόλμης. Δεν πάνε κινούνται με βάση τις δημοφιλείς τάσεις προκειμένου να πουλήσουν -κάνουν κάτι καινούριο. Αυτό συμβαίνει όταν σκάβεις βαθιά. Δεν πρόκειται για τυχαίες περιπτώσεις. Και την K-Pop τη βρίσκω ενδιαφέρουσα. Έχω γίνει και μεγάλος fan του Bad Bunny -αυτό που έχει κάνει με τους ρυθμούς της Λατινικής Αμερικής, το πώς έχει αναγκάσει τον κόσμο να ανοιχτεί σε ήχους και γλώσσες που δεν γνωρίζει, είναι πολύ ενδιαφέρον. Το Halftime Show του στο Super Bowl ήταν θεϊκό και έγινε και σε μια πολύ σωστή συγκυρία με όλα αυτά τα δυσάρεστα που συμβαίνουν στον κόσμο.

«Νομίζω ότι η μουσική με έσωσε -με έσωσαν αυτοί οι άνθρωποι που υπήρξαν και δημιούργησαν πριν από μένα».

Απελπίζεσαι ποτέ όταν γίνεσαι δέκτης τόσο πολλών άσχημων ειδήσεων;

Προφανώς και απελπίζομαι πολλές φορές, απογοητεύομαι και νιώθω απαισιόδοξος. Αλλά έχω βαθιά πίστη στην ανθρωπότητα. Μπορεί να ακούγεται ουτοπικό, αλλά θεωρώ ότι παρόλο που μπορείς να πείσεις κάποιους να μισούν τους άλλους για ένα μικρό διάστημα και να εκμεταλλευτείς μια κρίση προς όφελος σου, πιστεύω παράλληλα πως οι άνθρωποι κατά βάθος είναι καλοί. Θέλουν να ζουν ειρηνικά και με σεβασμό ο ένας για τον άλλον. Και εν τέλει το καλό θα νικήσει. Οπότε ναι, τελικά είμαι αισιόδοξος.

Έχεις νιώσει ποτέ την ευεργετική επίδραση της μουσικής από την πλευρά του ακροατή;

Άπειρες στιγμές. Νομίζω ότι η μουσική με έσωσε -με έσωσαν αυτοί οι άνθρωποι που υπήρξαν και δημιούργησαν πριν από μένα. Γι’ αυτό τους έχω σε τεράστια εκτίμηση. Όταν βλέπω κάποιον νεότερο να μπαίνει στη μουσική και να μην αποδίδει τα εύσημα στους παλαιότερους ενοχλούμαι πολύ. Δεν θα ήμουν εδώ σήμερα αν δεν είχα ακούσει κάποιους καλλιτέχνες -αν δεν είχαν ανοίξει αυτόν τον δρόμο για μένα.

Με τη σύντροφο σου, την Κατερίνα Ντούσκα, η μουσική αποτελεί βασικό στοιχείο της αρμονικής συμβίωσης σας;

Μοιραζόμαστε το ίδιο πάθος κι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αγαπάμε πάρα πολύ τη μουσική και αυτό μας βοηθάει να βλέπουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο.

Τι άλλα πράγματα γεμίζουν τον ελεύθερό σου χρόνο;

Μου αρέσει το ποδόσφαιρο, ο αθλητισμός γενικά το μπάσκετ -πηγαίνω σε αγώνες, μου αρέσει το γήπεδο σαν αίσθηση, η ζωντάνια που έχει. Αν και γενικά η υπερβολική ένταση δεν είναι το στυλ μου. Μ’ αρέσει ο κινηματογράφος πάρα πολύ -κάθε ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, για παράδειγμα, με εντυπωσιάζει. Παρακολουθώ και σειρές. Εμένα μου αρέσουν και παραγωγές σαν το «Narcos» που δεν μπορεί καθόλου η Κατερίνα να τις βλέπει. Εκείνη προτιμά σίριαλ σαν το «Bridgerton» ή το «Daisy Jones & The Six».

