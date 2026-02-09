Έχουμε συνηθίσει σε τόση επίδειξη υπεράνθρωπης τελειότητας από τους performers του Halftime Show του Super Bowl τα τελευταία χρόνια που η ελαφριά αμηχανία του Bad Bunny χθες βράδυ τον έκανε να φαίνεται ακόμη πιο συμπαθής και γλυκός.

Δεν ήταν φωνητικά αψεγάδιαστος, ακουμπούσε συχνά το ακουστικό του (το οποίο μάλιστα έβγαλε ανακουφισμένος στο τέλος) και έμοιαζε γενικώς λίγο αγχωμένος στην προσπάθεια του να τα κάνει όλα στη σωστή στιγμή σε ένα τόσο επιμελώς χορογραφημένο (και υπέροχα σκηνοθετημένο) θέαμα. Ούτως ή άλλως δεν ανήκει στην κατηγορία των σουπερστάρ της ποπ που το δυνατό τους χαρτί είναι οι υπερφυσικές ικανότητες στο να συνδυάζουν χορό και τραγούδι.

Το ατού του Benito, ο λόγος για τον οποίο τον έχει αγαπήσει ολόκληρος ο πλανήτης, είναι ο τρόπος με τον οποίο καταφέρνει να εκφράζει ακόμη και με τα πιο ρυθμικά, χορευτικά κομμάτια του μια βαθιά λαχτάρα – είτε αυτή έχει ερωτικό είτε πολιτικοκοινωνικό πρόσημο. Κανένα άλλο τόσο μεγάλο όνομα της παγκόσμιας ποπ σκηνής δεν προσεγγίζει τόσο γόνιμα το συναίσθημα της νοσταλγίας.

Προσωπικά βλέποντας το σόου του βούρκωσα και στο «Baile Inolvidable» και στο «Lo Que le Paso Α Hawai» (που το ερμήνευσε ωραία ο Ricky Martin, o οποίος περπάτησε στα τέλη των 90s για να μπορέσει τώρα να τρέξει ο Bad Bunny) που είναι τα δύο αγαπημένα μου τραγούδια από το «Debí Tirar Mas Fotos».

Το στήσιμο της περίπου δεκατριάλεπτης εμφάνισής του περιελάμβανε άπειρες αναφορές στη λατινοαμερικανική (κυρίως όμως την πορτορικανική) κουλτούρα. Είχαμε τη φυτεία από ζαχαροκάλαμα, τα παραδοσιακά μαγαζιά, τις λευκές πλαστικές καρέκλες, τη La Casita, αυτό το χαρακτηριστικό μικρό σπιτάκι του Πουέρτο Ρίκο που έπαιξε μεγάλο ρόλο και στην τουρνέ του.

Είδαμε ένα παιδί να κοιμάται ξαπλωμένο σε καρέκλες την ώρα που γύρω του μαίνεται το πάρτι (πόσοι έλληνες έχουμε την ίδια ανάμνηση από υπαίθριο πανηγύρι ή μπουζούκια), αλλά και τον Pedro Pascal, την Cardi B, την Jessica Alba, την Karol G, τον Young Miko και την φημολογούμενη νέα αγαπημένη του Tom Brady, μια ξανθιά influencer ονόματι Alix Earle να λικνίζονται.

Είδαμε έναν γάμο να πραγματοποιείται επί σκηνής και το ζευγάρι να χορεύει το «Die With A Smile» (σε salsa διασκευή ερμηνεύμενη από την Lady Gaga), είδαμε και τον Bad Bunny να δίνει μια ρέπλικα βραβείου Γκράμι σε ένα μικρό αγόρι (που έμοιαζε ανατριχιαστικά πολύ στον 5χρονο που συνελήφθη πρόσφατα στο πλαίσιο επιχείρησης του ICE στη Μινεσότα) λέγοντας του «Πάντα να πιστεύεις στον εαυτό σου».

Ακούσαμε όλα τα μεγάλα hits από το «Titi Me Pregunto» και το «Yo Perreo Sola» μέχρι το «Monaco» και το «NuevaYol». Δεν θα μπορούσα να μην σταθώ στην έκρηξη των χρωμάτων, στο τόσο ανακουφιστικό σμίξιμο ανθρώπων από διαφορετικές γενιές αλλά στον πηγαίο αισθησιασμό που ανέδιδε το σόου.

Η πιο δραματική στιγμή της παράστασης (και αυτή με το πιο ξεκάθαρο πολιτικό περιεχόμενο) ήρθε προς το τέλος, όταν ο 31χρονος μουσικός ηγήθηκε μιας παρέλασης εθνικών σημαιών, με την αστερόεσσα μπροστά.

«Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική», είπε, και στη συνέχεια διευκρίνισε ότι αναφερόταν σε όλη την ήπειρο: «Χιλή, Αργεντινή, Ουρουγουάη», ξεκίνησε, απαριθμώντας τις χώρες σε πρόχειρη γεωγραφική σειρά, από νότο προς βορρά, καταλήγοντας στις ΗΠΑ και τον Καναδά. «Όλοι μαζί είμαστε η Αμερική», δήλωσε, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας.

Στο φινάλε εμφανίστηκε και μια μεγάλη πινακίδα που έγραφε: «Το μόνο πράγμα που είναι πιο δυνατό από το μίσος είναι η αγάπη». Και το μόνο που μπορεί ίσως να τα υπερβεί και τα δύο είναι η μουσική.