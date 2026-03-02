Η βρετανική αεροπορική βάση της RAF στο Ακρωτήρι της Κύπρου αποτέλεσε στόχο drone τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα εν μέσω της ευρύτερης στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή λόγω της επιχείρησης ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου επιβεβαίωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις αντέδρασαν σε «φερόμενο πλήγμα drone» στη βάση της RAF στο Ακρωτήρι, διευκρινίζοντας ότι το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στα μεσάνυχτα.

Από κυπριακής πλευράς, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης ανέφερε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X ότι το πλήγμα προκάλεσε μόνο «περιορισμένες ζημιές». Όπως σημείωσε, οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό τόσο με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων.

Σε σχέση με περιστατικό που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στη Βάση Ακρωτηρίου,σύμφωνα με ενημέρωση που λήφθηκε σε διάφορα επίπεδα, πρόκειται για μη επανδρωμένο drone το οποίο προκάλεσε περιορισμένες ζημιές. Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα… — Λετυμπιώτης Κων/νος (@letymbiotis) March 2, 2026

Η βάση της RAF στο Ακρωτήρι βρίσκεται κοντά στη Λεμεσό και αποτελεί μία από τις δύο κυρίαρχες βρετανικές βάσεις στην Κύπρο.

Drone τύπου Shahed προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων

Σε διάγγελμά του προς τον κυπριακό λαό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στο πλήγμα από μη επανδρωμένο αερόχημα που σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στο Ακρωτήρι.

Όπως ανέφερε, στις 12:03 π.μ. drone τύπου Shahed προσέκρουσε εντός των στρατιωτικών εγκαταστάσεων, προκαλώντας μικρές υλικές ζημιές.

Ο Κύπριος πρόεδρος σημείωσε ότι από την πρώτη στιγμή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Δημοκρατίας τέθηκαν σε εγρήγορση και πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, ενώ συγκλήθηκε άμεσα το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας για αξιολόγηση της κατάστασης, το οποίο παραμένει σε συνεχή διαβούλευση.

Παράλληλα, ανέφερε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες και ηγέτες άλλων κρατών για τις εξελίξεις.

«Θέλω να είμαι σαφής: Η πατρίδα μας δεν μετέχει με οποιονδήποτε τρόπο και ούτε προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης», τόνισε, υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος παραμένει προσηλωμένη στον ανθρωπιστικό της ρόλο, «ως μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».

Κλείνοντας, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση πράττει ό,τι απαιτείται με πρώτιστο μέλημα την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών.