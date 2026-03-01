Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Ρωσίας δια στόματος Πούτιν, μετά τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, στενό σύμμαχο της Μόσχας.

Ο ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε το γεγονός «κυνική δολοφονία», καταγγέλλοντας παραβίαση κάθε ανθρώπινης ηθικής και του Διεθνούς Δικαίου, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο TASS.

Παράλληλα, εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στον πρόεδρο του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Το πρώτο δείγμα της σκληρής ρωσικής αντίδρασης ήρθε χθες από τον αντιπρόεδρο του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρο της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ. Σε ανάρτησή του στο Telegram, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση στον Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας ότι ο «ειρηνοποιός» αποκάλυψε ξανά το πραγματικό του πρόσωπο.

Ο Μεντβέντεφ κατηγόρησε τις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για προσχηματικό χαρακτήρα, υποστηρίζοντας ότι «όλοι γνώριζαν πως δεν υπήρχε ουσιαστική πρόθεση για συμφωνία».

Παράλληλα, έκανε έναν ιστορικό παραλληλισμό για τη διάρκεια των κρατών: «Οι ΗΠΑ είναι μόλις 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από 2.500 χρόνια. Το ερώτημα είναι ποιος διαθέτει την υπομονή να περιμένει το άδοξο τέλος του αντιπάλου. Θα δούμε τι θα συμβεί σε 100 χρόνια…», έγραψε, αφήνοντας σαφείς αιχμές για το μέλλον των αμερικανο-ιρανικών σχέσεων.