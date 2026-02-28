Σφοδρή ήταν η αντίδραση της Μόσχας μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, στενού συμμάχου της Ρωσίας. Ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος της χώρας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, εξαπέλυσε ευθεία επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι ο «ειρηνοποιός» αποκάλυψε για ακόμη μία φορά το πραγματικό του πρόσωπο.

Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο Μεντβέντεφ έκανε λόγο για προσχηματικές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη, υποστηρίζοντας πως «όλοι γνώριζαν» ότι δεν υπήρχε ουσιαστική πρόθεση για συμφωνία. «Οι συνομιλίες με το Ιράν ήταν απλώς ένα “κάλυμμα”. Κανείς δεν αμφέβαλλε γι’ αυτό. Κανείς δεν ήθελε πραγματικά να διαπραγματευτεί οτιδήποτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Ρώσος αξιωματούχος επιχείρησε έναν ιστορικό παραλληλισμό με αιχμές για το μέλλον των Ηνωμένων Πολιτειών. «Το ερώτημα είναι ποιος διαθέτει την υπομονή να περιμένει το άδοξο τέλος του αντιπάλου του. Οι ΗΠΑ είναι μόλις 249 ετών. Η Περσική Αυτοκρατορία ιδρύθηκε πριν από 2.500 χρόνια. Θα δούμε τι θα συμβεί σε 100 χρόνια…», σημείωσε με νόημα.