Βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις δείχνει τη στιγμή του βομβαρδισμού στο παλάτι όπου διέμενε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, το πρωί του Σαββάτου.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο κοινής δράσης ΗΠΑ – Ισραήλ, μετά από πολύμηνη παρακολούθηση του Χαμενεΐ από τη CIA, η οποία εντόπισε τόσο τον τόπο διαμονής του όσο και τις συνήθειές του.

‼️WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion’, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran. Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Η CIA παρακολουθούσε μήνες τον Χαμενεΐ μήνες – Γνώριζε για τη σύσκεψη

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλούνται οι New York Times και η Wall Street Journal, η CIA παρακολουθούσε τον ανώτατο ηγέτη εδώ και μήνες και ενημέρωσε το Ισραήλ ότι ο Χαμενεΐ θα συμμετείχε το Σάββατο το πρωί σε σύσκεψη υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων στο παλάτι του στην Τεχεράνη.

Η ακριβής γνώση του χρονοδιαγράμματος της συνεδρίασης επέτρεψε στις αμερικανοϊσραηλινές δυνάμεις να επισπεύσουν το πλήγμα, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία να στοχεύσουν τον ηγέτη κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Το αρχικό σχέδιο προέβλεπε μια επίθεση στη διάρκεια της νύχτας προκειμένου να εκμεταλλευθούν το σκοτάδι, σύμφωνα με την εφημερίδα, η οποία επισήμανε ότι τελικά το πλήγμα εξαπολύθηκε στις 09:40 (τοπική ώρα, 08:10 ώρα Ελλάδας) με μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους αέρος- εδάφους.

Η οικογενειακή τραγωδία

Η επίθεση, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές, περιελάμβανε περίπου 30 βόμβες που έπληξαν το συγκρότημα. Ο Χαμενεΐ βρισκόταν στο υπέδαφος τη στιγμή του πλήγματος, σώζοντας τη ζωή του, ενώ σκοτώθηκαν συγγενείς και στενοί συνεργάτες του: η κόρη του, ο γαμπρός και η εγγονή του, καθώς και κορυφαίοι αξιωματούχοι των Φρουρών της Επανάστασης, ανάμεσά τους ο στρατηγός Μοχάμαντ Πακπούρ, ο υποστράτηγος Σαγίντ Αμπντολραχίμ Μουσαβί και ο ναύαρχος Αλί Σαμχανί.

Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, σκοτώθηκαν επίσης πολλοί ηγέτες συνδεόμενοι με το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Η αμερικανική πλευρά, μέσω του Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε τον Χαμενεΐ «έναν από τους πιο κακούς ανθρώπους στην Ιστορία» και τόνισε ότι η επιχείρηση στόχευε στην αλλαγή καθεστώτος και στην ευκαιρία του ιρανικού λαού να ανακτήσει τη χώρα του. Σύμφωνα με τους ισραηλινούς αξιωματούχους, η σορός του ηγέτη ανακτήθηκε και επιβεβαιώθηκε επισήμως.