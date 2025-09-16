Μεγαλώνουν αθλητικά μαζί από τότε που άρχισαν να αγωνίζονται σε διεθνές επίπεδο. Εμμανουήλ Καραλής και Αρμάντ Ντουπλάντις έδωσαν μια μεγάλη αθλητική παράσταση σε όλους τους φίλους του στίβου.

Ο Σουηδός υπεραθλητής πήρε το χρυσό και βελτίωσε το παγκόσμιο ρεκόρ για 14η φορά. Από την άλλη, ο κορυφαίος Έλληνας αθλητής του επί κοντώ κατέκτησε το πρώτο του μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Οι δυο τους πάλεψαν μέχρι τα 6μ. Ο Μανόλο είχε καλά άλματα και στα επόμενα ύψη που δοκίμασε, όμως για λεπτομέρειες δεν κατάφερε να περάσει τον πήχη και να βάλει ακόμα πιο δύσκολα στον Ντουπλάντις.

Ωστόσο, ο Σουηδός παραμένει σε άλλο επίπεδο. Το 6,30μ. είναι μία ακόμα επιβεβαίωση ότι αυτός ο αθλητής έχει αλλάξει για πάντα το επί κοντώ. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι ο Μανόλο είναι άτυχος που έπεσε πάνω του. Αυτή είναι η μια ανάγνωση, υπάρχει όμως και άλλη.

Ο Καραλής, ο Ντουπλάντις και το έξτρα κίνητρο

Ο Εμμανουήλ Καραλής έχει καταφέρει να βρει την ισορροπία του, εντός και εκτός στίβων. Κάτι που αποζητούσε εδώ και καιρό.

Δεν είναι μόνο τα μετάλλια, είναι κυρίως η σταθερότητα. Κάτι το οποίο φέτος τον κάνει να ξεχωρίζει. Στο Τόκιο ξεπέρασε για δωδέκατη φορά φέτος τα 6 μέτρα. Κάτι που έμοιαζε τρελό πριν από λίγα χρόνια.

Πλέον, ο Καραλής είναι ο κορυφαίους Έλληνας άλτης του επί κοντώ και ο τέταρτος καλύτερος όλων των εποχών παγκοσμίως. Σύντομα, θα κάνει κτήμα του άλματα που αυτή τη στιγμή χάνει για λεπτομέρειες. Όπως συνέβη στο Τόκιο με το άλμα στο 6,10μ. και το 6.15μ.

Ναι, πλέον ο Εμμανουήλ Καραλής είναι τέτοιος αθλητής και θα γίνει καλύτερος άμεσα. Ο Μανόλο «κυνηγά» τον Ντουπλάντις, η άνοδος του Καραλή οδηγεί τον Σουηδό να κοιτά ακόμα πιο ψηλά και όλο αυτό απογειώνει αμφότερους.

Τα κοντάρια και η συνεργασία που αποδίδει

Κλειδί για την εξέλιξη του Καραλή θα είναι η σχέση του με τα νέα κοντάρια. Ο αθλητής του Χάρη Καραλή και του Μαρτσίν Στσεπάνσκι έχει αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα. Ήδη, δοκιμάζει πιο σκληρά κοντάρια.

Αυτή η αλλαγή είναι ιδιαίτερα σημαντική και ταυτόχρονα δύσκολη. Ο Μανόλο, ο οποίος έχει κάνει άλματα σε όλα τα κομμάτια του άλματος, ψάχνει την τελειότητα.

Το άλμα επί κοντώ είναι το πιο απαιτητικό αγώνισμα (αν βγάλουμε έξω τα σύνθετα). Για να φτάσεις στο κορυφαίο επίπεδο χρειάζεται να είσαι καλός σε όλα τα κομμάτια. Στο τρέξιμο, τη δύναμη, την εκρηκτικότητα και φυσικά την τεχνική.

Η εκτόξευση του ειναι ορατή με γυμνό μάτι κι αν καταφέρει να “δαμάσει” τα σκληρά κοντάρια θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη.

Δεδομένα, έχει μεγάλα περιθώρια βελτίωσης. Πρόσφατα, ο προπονητής του είπε ότι το 6,10 είναι κοντά. Η εικόνα του Εμμανουήλ Καραλή δείχνει ότι ο πήχης θα πάει σύντομα ακόμα πιο πάνω.