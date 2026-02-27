Σοκ προκαλεί η αιματηρή συμπλοκή που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στο Λουτράκι, η οποία κατέληξε στον θάνατο ενός ανήλικου αλλοδαπού και τον σοβαρό τραυματισμό ενός 19χρονου.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, σε στενή συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Λουτρακίου, κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν το απόγευμα της ίδιας ημέρας έναν ανήλικο ημεδαπό ως τον βασικό δράστη της επίθεσης. Σε βάρος του σχηματίστηκε βαρύτατη δικογραφία που περιλαμβάνει τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ανθρωποκτονίας και της παράβασης της νομοθεσίας περί όπλων.

Το χρονικό της φονικής συμπλοκής

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, η υπόθεση ξεκίνησε όταν ο συλληφθείς, συνοδευόμενος από άλλα τέσσερα άτομα —έναν 19χρονο, δύο 18χρονους ημεδαπούς και τον ανήλικο αλλοδαπό— μετέβησαν σε περιοχή του Λουτρακίου με σκοπό την επίλυση προσωπικών διαφορών. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα και μετά από έναν έντονο διαπληκτισμό μεταξύ του κατηγορουμένου και του 19χρονου, ο ανήλικος δράστης ανέσυρε αιχμηρό αντικείμενο και του επιτέθηκε, προκαλώντας του τραύματα. Στην προσπάθεια των υπολοίπων παρευρισκομένων να παρέμβουν για να σταματήσουν την επίθεση, ο δράστης έστρεψε το όπλο κατά του ανήλικου αλλοδαπού, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα προτού τραπεί σε φυγή.

Νοσηλεία και Δικαστικές Ενέργειες

Ο 19χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, όπου και παραμένει για νοσηλεία, ενώ για τη σορό του ανήλικου θύματος έχει ήδη παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας και νεκροτομής ώστε να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Παράλληλα με τη σύλληψη του δράστη, οι αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη της 57χρονης αλλοδαπής μητέρας του, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου για την πλήρη διαλεύκανση των κινήτρων και των συνθηκών της τραγωδίας, ενώ ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.



Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Συνελήφθη, σήμερα (27.2.2026) το απόγευμα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λουτρακίου, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία, για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας, απόπειρας ανθρωποκτονίας και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το χρονικό της υπόθεσης, σήμερα (27.2.2026) και πρώτες πρωινές ώρες, ο συλληφθείς, μαζί με ακόμη -4- άτομα, 19χρονο και -2- 18χρονους ημεδαπούς, καθώς και με ανήλικο αλλοδαπό, αρχικά μετέβησαν σε περιοχή του Λουτρακίου προκειμένου να επιλύσουν μεταξύ τους διαφορές.

Στη συνέχεια και ύστερα από έντονο διαπληκτισμό, μεταξύ του κατηγορουμένου και του 19χρονου, ο κατηγορούμενος με τη χρήση αιχμηρού αντικειμένου του επιτέθηκε, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, ενώ κατά την προσπάθεια των υπολοίπων να τους σταματήσουν, ο δράστης επιτέθηκε και τραυμάτισε θανάσιμα τον ανήλικο αλλοδαπό, ενώ ακολούθως τράπηκε σε φυγή.

Ο 19χρονος παθόντας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και παραμένει νοσηλευόμενος, ενώ παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής της σορού του θανόντα.

Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 57χρονη αλλοδαπή, μητέρα του ανήλικου δράστη , για παραμέληση της εποπτείας του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορίνθου».