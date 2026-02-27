Επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε ένας 17χρονος στο Λουτράκι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο ανήλικος εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής 27/2 με τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ωστόσο, σύμφωνα με το korinthostv.gr, παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, ο ανήλικος υπέκυψε στα τραύματά του.

Ακόμα ένας ανήλικος τραυματίας

Την ίδια ώρα, υπάρχουν αναφορές για ακόμα έναν ανήλικο που εμφανίστηκε στο Νοσοκομείο Λουτρακίου με τραύματα στην κοιλιακή χώρα.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, αρχικά ισχυρίστηκε ότι τραυματίστηκε σε τροχαίο, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι τα τραύματα προέρχονταν από αιχμηρό αντικείμενο. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό.