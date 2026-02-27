Οι συλλήψεις για το θάνατο του 17χρονου στο Λουτράκι συνεχίζονται. Το απόγευμα της Παρασκευής οι αστυνομικές Αρχές συνέλαβαν και έναν 17χρονο ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο θανατηφόρο συμβάν.

Νωρίτερα είχαν προηγηθεί ακόμα τρεις προσαγωγές. Πρόκειται για δύο φίλους του 17χρονου που φέρεται να είναι ο δράστης της δολοφονίας, και οι οποίοι φέρεται να ήταν παρών στο περιστατικό, αλλά και της μητέρας του.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, ο 19χρονος είπε στις Αρχές πως υπεύθυνος για τον θάνατο του φίλου και τον τραυματισμό του ίδιου είναι ένας άλλος 17χρονος, με τον οποίο και ο 19χρονος και ο φίλος του είχαν το τελευταίο διάστημα μία κόντρα.

Οι γιατροί ανέφεραν ότι ο θάνατος του 17χρονου προήλθε από θανατηφόρο χτύπημα στην καρδιά, ενώ ο 19χρονος είναι τραυματισμένος στον θώρακα.

Τι προηγήθηκε του αιματηρού επεισοδίου

Αν και οι διωκτικές αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, ωστόσο ο άνθρωπος που θεωρείται «κλειδί» για την υπόθεση είναι ο 19χρονος τραυματίας. Αρχικά, είχε συνδεθεί το επεισόδιο με ληστεία που είχε γίνει σε σπίτι, αλλά αργότερα προέκυψε ένα άλλο σενάριο.

Συγκεκριμένα, ο νεαρός είπε πως όλα έγιναν για έναν καθρέφτη που έσπασαν τα δύο θύματα στο μηχανάκι του 17χρονου. Έτσι, έδωσαν ραντεβού χθες στις 7:30 το βράδυ στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να του δώσουν τα χρήματα. Το ραντεβού όμως δεν πήγε καλά και τότε έγινε το μακελειό.